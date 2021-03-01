史上首見 元月新生兒不到萬人 全年面臨「16萬保衛戰」

今年元月台灣出生人數僅9601人，是自統計以來，史上第一次單月新生兒不到1萬人。(本報資料照片)

人口警鐘持續敲響，根據內政部 最新統計資料顯示，今年元月台灣 出生人數僅9601人，是自統計以來，史上第一次單月新生兒不到1萬人，年減逾兩成，月減45%，出生數惡化狀況比金融海嘯時還慘。今年人口成長情況不容樂觀，全年恐面臨新生兒「16萬保衛戰」。

內政部官員表示，今年元月出生的新生兒，約是去年3月左右懷胎，當時疫情 正嚴重，經濟受衝擊浮現，企業放無薪假，可能影響生兒育女意願，推測可能是出生人口較少的原因，不過官員也表示，單1月份較難呈現全貌，還是要持續觀察。

最新統計，今年元月全台灣出生人數僅9601人，粗出生率為千分之4.8；而死亡人數達1萬6332人，粗死亡率為千分之8.16。也就是說，光是元月，死亡人數足足比出生人數多了6731人，「生不如死」的情況持續，且單月差距就高達6000多人，也是史上少見。

結婚統計方面，今年元月共1萬619對新人步入禮堂，其中不同性別者共1萬486對，年減近16%，月減近32%；相同性別者133對，也較去年同期大為減少。

在社會增加方面，遷入人口6萬9158人，遷出7萬5030人，一樣是「入不敷出」，彌補不了出生人數銳減的缺口。其中，觀察台北市人口，至今年元月底已跌破260萬人，遷入人數8082人，遷出人數1萬2195人，「脫北」現象仍是現在進行式。

內政部日前公布去年人口統計，台灣人口數首次出現負成長，去年底台灣人口數為2356萬1236人，較前年底減少逾4萬人；此外，新生兒僅16萬5249人，也是史上新低，同時死亡人數也是第一次多過出生人數，人口自然成長首度形成「死亡交叉」。