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覆蓋率低+未開打… 疫苗評比不佳 台防疫排名跌到第7

記者楊雅棠、黃惠群╱台北1日電
「彭博」公布最新防疫韌性排名，台灣原本高居二、三名，但因疫苗取得數量、人均疫苗覆蓋率遠低於其他國家，下滑至第七名。(路透)
「彭博」公布最新防疫韌性排名，台灣原本高居二、三名，但因疫苗取得數量、人均疫苗覆蓋率遠低於其他國家，下滑至第七名。(路透)

根據「彭博」公布的最新防疫韌性排名，台灣原本高居二、三名，卻在本月下滑至第七名，主要因素是疫苗取得數量、人均疫苗覆蓋率，遠低於其他國家。但指揮中心發言人莊人祥認為，名次下滑與台灣一個月內致死率提高有關，無關於疫苗採購失利，至於疫苗評比在53國中，排名倒數第十名，「是可以努力的方向」。

「彭博」指出，台灣預計能取得的疫苗覆蓋率只有三成七，迄今尚未開打。反觀紐西蘭疫苗獲得覆蓋率已達247%，平均每人可施打超過兩針，總排名第10的泰國疫苗覆蓋率也達四成五。

但莊人祥說，排名下滑主因為過去一個月內出現兩例死亡，包括1月29日案907（80多歲婆婆）、案799（70多歲男性），致死率提高至3.8%，在53個國家裡倒數第9；不過，在全人口死亡率指標上，台灣仍在這些國家中表現最好。

至於台灣透過COVAX平台第一波取得AZ疫苗20萬劑，原定2月底會通知台灣抵台時程。但莊人祥昨說目前還沒消息，會晚幾天還不清楚，因為其他國家也有延遲，「不是針對台灣」。

後續是否也會跟著延遲？莊人祥表示，除了2、3月會配送首批疫苗給台灣外，5月將配送出所有的量，目前COVAX並未告知第二批會延遲，要再觀察。

在緊急授權方面，台灣採購505萬劑莫德納疫苗，由疾管署直接與原廠接洽，並向食藥署申請緊急使用授權，正在審查中。

嬌生新冠肺炎疫苗日前通過美國FDA核准，成為第三家通過緊急使用授權的疫苗。莊人祥說，先前曾和嬌生接洽過，但對方回應以供應COVAX為主，台方最近將與COVAX討論，是否可採購嬌生疫苗。

另美國FDA核准BNT疫苗可以不再需要攝氏負70度運送條件。莊人祥說，美國放寬運送冷鏈條件是好消息，但台灣還沒買到這款疫苗，而疫苗購買和冷鏈價錢是綁在一起，有沒有降價空間，可再談談看。

疫苗 台灣 美國

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