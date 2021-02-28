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一個月內致死率升高 全球抗疫排名台下滑至第7名

記者楊雅棠、黃惠群／台北28日電
指揮中心發言人莊人祥表示，排名變化大主要是一個月內死亡率所影響，但台灣的全人口死亡率仍是全部53國家中表現最好。(圖：指揮中心提供)
指揮中心發言人莊人祥表示，排名變化大主要是一個月內死亡率所影響，但台灣的全人口死亡率仍是全部53國家中表現最好。(圖：指揮中心提供)

新冠肺炎疫情在國際間持續延燒，「彭博」（Bloomberg）自去年11月開始統計抗疫韌性排名，並定期更新。台灣原本在該排名中高居二、三名，不過在本月最新排名中，卻下滑至第七名。指揮中心發言人莊人祥表示，排名變化大主要是一個月內死亡率所影響，但台灣的全人口死亡率仍是全部53國家中，表現最好。

本月「彭博」公布的排名中台灣退居第七名，最大原因就是在疫苗取得指標。其指出，台灣預計能取得的疫苗覆蓋率只有37％，目前也還沒開始施打疫苗。在該排名中，雖第一名的紐西蘭及前10名的南韓、泰國等，平均每100人施打疫苗數和台灣一樣同為0人，但紐西蘭疫苗獲得覆蓋率已達247%，平均每人可施打超過兩針。

莊人祥表示，有特別看了彭博的調查，排名變化比較大應該是一個月內的致死率提高至3.8％，在53國家裡倒數第九。主要是因為過去一個月內出現兩例死亡，包括1月29日案907，80多歲女性，以及2月3日案799的70多歲男性。

至於疫苗在53個國家裡面倒數排名第十，莊人祥表示，「是可以努力的方向」，但最主要應該是一個月內致死率。

至於該項調查還有另一個指標是全人口死亡率，這部分台灣仍是53個國家中最低，表現最好。莊人祥說，「還是要看他們怎麼算啦！」

台灣 疫苗 疫情

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