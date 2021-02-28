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居家隔離 3月1日改採「一人一戶」

記者陳婕翎、陳碧珠／台北28日電
疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖：指揮中心提供)
疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖：指揮中心提供)

衛福部桃園醫院累計21人確診，爆發多起家戶傳播，更罕見出現一家7口全部感染狀況。指揮中心指揮官陳時中表示，全球病毒變異，家戶傳播率恐攀升，為提升社區安全，3月1日起，實施病例接觸者居家隔離須採「一人一戶」。

桃醫群聚傳家戶感染之初，許多專家即提醒應注意家戶感染，國健署前署長邱淑媞於1月22日指出，醫院感染居家隔離應比照入境者，採取「一人一戶」；台大兒童醫院長黃立民也說，在家隔離難免進出房間，希望調整因應。事件發生逾月，指揮中心終於公布調整病例接觸者居家隔離方式。

桃醫事件被陳時中視為「最大危機」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨進行檢討報告提及，該群聚個案皆同一變異株「CAl.20C」、家戶侵襲率（發病率）高達22%，去年我前100例個案家戶侵襲率為4.6%，高出5倍，坦言桃醫事件的家戶感染超乎預期。

因應新冠病毒變異，陳時中說，3月起居家隔離比照居檢需「一人一戶」，除經專案核准，同戶內不可有非隔離者，所有同住者若皆為隔離者，且與確定病例最後接觸日皆相同，則可於同一戶家中獨立專用房間（含衛浴設備），以「一人一室」方式隔離。

陳時中說，考量未成年、65歲以上、身障失能、重大傷病者等，有照顧需求，彈性同意非隔離者在隔離地點同住，但照顧者以一名為限，須為固定人員，且應比照隔離者，開立隔離通知書，同時進行隔離、設定電子圍籬系統，期滿自主健康管理。

黃立民認為，未來放寬居家檢疫及居家隔離「一人一戶」規定，將視國內疫苗覆蓋率而定。三總副院長、前疾管署長張峰義也表示認同，審視居家隔離檢疫舊制，「一人一室」確實會出現漏網之魚，直到疫苗「打好打滿」才有機會鬆綁。

台灣昨增3例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自英國、越南及菲律賓入境。其中英國籍境外移入個案，今年1月8日英國當地檢出陽性，持二次陰性報告，入台至集中檢疫所進行集中檢疫，期間一採陰性，檢疫期滿前採檢確診。

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