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最快1至2個月後 台商、留學生可自費打新冠疫苗

台灣新聞組／台北27日電
我實施新冠肺炎疫苗接種1-2個月後，若國內疫苗有餘裕，由指揮中心評估釋出一定數量，給商務人士、出國工作、留學或就醫等人道因素等對象，提供民眾自費接種需求。(本報資料照片)
我實施新冠肺炎疫苗接種1-2個月後，若國內疫苗有餘裕，由指揮中心評估釋出一定數量，給商務人士、出國工作、留學或就醫等人道因素等對象，提供民眾自費接種需求。(本報資料照片)

台灣採購的新冠肺炎疫苗即將到貨，指揮中心「covid-19疫苗」專區公布最新十大接種順位，自費接種也出現曙光，專區註明，接種一至兩個月後，若疫苗有餘裕，將由指揮中心評估釋出一定數量，給商務人士、出國工作、留學或就醫等人道因素對象，提供自費接種需求。

台灣26日無新增新冠肺炎個案，台產疫苗也傳好消息，聯亞新冠疫苗二期臨床試驗，第一批28名受試者26日起接種，目標三月底前完成3850人收案並打完第一劑，預計最快今年6月可向食藥署提出緊急使用授權申請。至於另一家台產疫苗廠高端，進度比聯亞更快，最快7月可望開打。

衛福部長陳時中表示，會留一部分疫苗給台灣東京奧運選手，但要看東奧防疫政策如何要求各國選手，若有一定要求，基於國家選手參加榮譽，政府會配合。

由於台灣簽約的AZ疫苗1000萬劑，國外一度暫停施打，國內醫護界也議論紛紛。行政院長蘇貞昌多次被國民黨立委詢問是否帶頭注射，他上午表達跟第一線醫護搶打疫苗並不好，但下午改口表示，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」。

國民黨立委費鴻泰也指AZ疫苗後出現嚴重副作用，「如果疫苗不好就不要進來，我們寧願等」。陳時中回應，「好，謝謝，你可以等啦，沒有強迫你打」。

行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）昨天到立法院針對疫苗施打議題進行備詢。...
行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）昨天到立法院針對疫苗施打議題進行備詢。(記者葉信菉／攝影)

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