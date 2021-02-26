公視董事會通過爭取國際影音平台 文化部：樂觀其成

公視董事會25日通過向文化部爭取國際影音平台，董事會要求經營團隊遵守公視法、堅守獨立自主價值與規範。（記者胡經周／攝影）

公視董事會昨天共識決通過，向文化部爭取每年10億元台幣（約3560萬美元 ）預算 的國際影音平台，在場董事無人反對，以共識決通過。

文化部去年委託公視執行此一平台的前導計畫，卻因委託程序不完備，引發政府黑手伸入公視、大外宣爭議，導致文化部終止委託。此次捲土重來，公視董事邱家宜說，董事會要求經營團隊遵守公視法、堅守獨立自主價值與規範。

去年因公視大外宣爭議請辭的公視前董事徐瑞希昨說，政府和公視都必須留意委外經營的方式，「一個不慎就可能讓公媒淪為官媒，國際傳播質變為大外宣」；若國際平台採招標，亦即由政府出資購買媒體業務，國際上會以「官媒」來定位台灣 國際影音平台，將讓公視與政治一臂之遙的獨立性更形惡化，不是文化部保證不干預或公視自稱捍衛獨立性就可交代過去。

行政院發言人羅秉成昨說，國際影音平台現由中央社執行前導計畫，3月將屆期，要求文化部未來聽取各界意見，擇定最佳團隊繼續執行。文化部昨表示，尊重公視董事會決定且樂觀其成，但國際影音平台的預算是以「業務費」編列並經立法院通過，須依政府採購法規定辦理。中央社表示，對於公視的爭取「沒有評論」，尊重文化部決定。

昨天公視董事會進行兩小時，其中一個多小時都在討論公視經營團隊針對國際影音平台提出的評估與規畫。邱家宜表示，公視經營團隊提出的報告，將公視現有資源與國際影音平台結合，構想與作法相當具體，也提到如BBC等國際平台的做法。

但因文化部尚未公布國際影音平台委外方式，董事會昨也要求公視先將原則訂好，等文化部公布委外方式後再擬定完整計畫爭取，簽約前，董事會也會再開會討論。

公視主動爭取國際影音平台計畫，公視董事馮小非表示，文化部開出的規格仍是標案，董事們雖然都不喜歡標案，但要看KPI如何設計，包括是否規定多久要產出內容、是否須具備哪些特定主題等？文化部開出標案後，仍須公視董事會同意，若有不符合公視法獨立自主疑慮，董事會不見得會通過。

立法院年初通過文化部國際數位傳播計畫預算時，提出要以8億元台幣做國際影音平台，2億元由文化部保留用來招標其他媒體。不具名的公視董事說，2億元用來招標其他媒體的設計也是高招，「等於大家有餅吃，就不會吵」。