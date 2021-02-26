藻礁公投連署／府院滅火 防燒出另類萊豬風暴

藻礁公投連署告急，環團在全台各地發起搶救連署。圖為台電桃園大潭發電廠外，退潮時浮出水面的藻礁。(記者陳正興／攝影)

由桃園在地環保團體及居民發起的「珍愛藻礁公投 」突然由冷轉熱，國民黨 、民眾黨和時代力量也群起聲援，儼然形成搶救藻礁的「在野大聯盟」，驚動行政院及民進黨 相繼出面滅火，就怕發酵成為反萊豬等級的風暴。

綠營對公投連署案不敢大意，行政院、經濟部連日來透過媒體與網路社群積極向社會釋疑，民進黨秘書長林錫耀昨天也在中常會上，提醒黨內要密切注意這項議題的發展。但據了解，黨內多認為藻礁公投案無法通過連署，此時最重要的是，防止藍營再藉此議題政治操作，為現有幾項公投案增添柴火。

藻礁公投連署截止前夕，府院黨輿情部門都注意到，國民黨、時代力量開始聲援藻礁公投；且據了解，綠營內部也有人提醒，近日藻礁議題在網路社群討論熱烈，除了應對在野黨的政治動作，也必須透過網路社群加強說明與溝通。最近綠營側翼在網路上也拚命消毒，提醒別被擁核派及藍營利用了。

外界疑慮公投案恐遭政黨利用，公投發起人潘忠政強調「完全不會」，像時力立委陳椒華一直是盟友，持續助監督三接案環評；國民黨立委蔣萬安也參加過記者會，不是現在才來「蹭議題」。

潘忠政直言，若說國民黨收割藻礁議題，實在非常不公平，反而民進黨曾是當年護藻礁的盟友，執政後就殘酷對待藻礁。他說，民進黨民代若有永續觀念，就不要再被蒙蔽，應不分政黨，一起來搶救藻礁。