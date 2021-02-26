藻礁公投連署告急 在野聲援 府院黨反擊

環保團體珍愛藻礁公投小組為守護桃園大潭藻礁連署努力。(記者曾增勳／攝影)

藻礁議題全面延燒，環團和在野黨力拚「珍愛藻礁公投 」第二階段連署月底達標；據本報系聯合報報導，府院黨系統全面反擊，行政院昨力挺中油第三座液化天然氣 接收站蓋在現址，要求各部會堅持依計畫興建。環團基層連署對上執政大軍，被視為一場「小蝦米對決大鯨魚」的戰爭。

跨黨派拚連署 新社會運動

中選會規定，藻礁公投連署須於3月17日送出28點9萬份連署才能成案，環團估安全門檻是35萬份，但目前僅12多萬份，至少還差22萬份。不過，網路、社團動員力驚人，藻礁議題顯然成為跨黨派議題，府院黨高層發現，環團、藝人、大學師生都出面聲援，宛如「新社會運動」。

政院：已縮減面積 避開藻礁

儘管藻礁公投尚未成案，但為免星火燎原，行政部門和親綠粉專聯手出面滅火、消毒。民進黨秘書長林錫耀昨表示，民進黨執政後就把國民黨 時代原本要使用的232公頃，縮減剩23公頃，希望這議題不要變成黨派之間角力。

至於在野黨聲援大潭藻礁公投，林錫耀表示，這是民生議題、經濟議題、能源轉型議題，不管是一般的人或是政治人物，若回歸到基礎，相信可以理性、客觀看待。

行政院發言人羅秉成說，有注意到許多愛護環境的年輕人關注藻礁議題，但蔡政府對三接的態度，就是全力保護，因此刪除原本九成的開發面積，只剩一成，已經盡最大努力避開藻礁區域。

經部評估：換址將延11年

羅秉成說，三接推動過程中也曾評估其他方案，但像台北港方案，預計增加長達40公里天然氣管線，也要重新環評，經濟部評估，整體可能推遲時程達11年，北部會出現電力缺口，並增加中南部電廠負荷。如果不能用較低汙染的天然氣，可能就要增加燃煤，且南電北送、中電北送，電網風險也比較高，都是三接為什麼選擇現地的原因。

經濟部長王美花昨也出面表態支持三接，還表示讓台灣驕傲的半導體產業需要穩定供電。

面對藻礁公投連署告急，國民黨近日也加入藻礁連署後，環團臉書湧入謾罵留言，批評「護藻礁就是支持重啟核四」、「有國民黨背書鐵定是騙人」，讓藻礁議題變成政治議題。

環團：讓公投成案 證據說話

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，台電去年說大潭電廠兩部機組約影響供電2.5%，最近經濟部卻改口說6%，這都是單方面說法，不如立刻開聽證會解決問題，但經濟部根本不敢，必須讓公投連署成案，才有機會比對各種證據。

文大生命科學系副教授巫奇勳表示，要摧毀一片藻礁可能不用幾天，要形成一片藻礁卻要花上百年千年，藻礁有權利，但沒有辦法為自己的生存機會發聲，人民有義務發聲。