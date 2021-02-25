未指陸干擾疫苗採購 陳時中：只是陳述感覺

疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

BNT新冠疫苗 談判破局，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 曾怪罪於「外力介入」，外界直指外力就是中國大陸，本報系聯合報報導，陳昨卻說，從未指名特定國家干擾，強調只是陳述自己的感覺，「合約不尋常的擱置，可能有外力介入。」

對此，大陸國台辦發言人馬曉光說，所謂大陸因素阻礙BNT疫苗售台的說法，完全是無中生有。在疫苗問題上，民進黨政府某些人執迷於玩弄政治對抗，「自導自演」這場戲碼，是想掩蓋迄今無法及時獲得疫苗的窘境，企圖將台灣 民眾至今無疫苗可用的怨氣引向大陸。

陳時中則回應，之前兩次未能談成的疫苗採購資料，都已對外報告，後續則因合約關係有保密協定，等到整體水落石出後會再跟大家說明清楚。

另據中國時報報導，國台辦發言人馬曉光在例行記者會上透露，「兩岸醫藥衛生合作協議」仍在執行，大陸日前加入世界衛生組織的「疫苗全球取得機制」（COVAX）並提供1000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍包括台灣，他還表示，在海外的台灣民眾如有施打新冠疫苗需要，大陸駐外使領館會提出協助。對於兩岸是否展開防疫合作，衛福部長陳時中昨日回應，兩岸釋出善意是理所當然，台灣本來就是非常愛好和平的地區。

陸委會副主委邱垂正昨日表示，疫情之下兩岸人民都受到傷害，在防疫方面應相互鼓勵。至於有關疫苗事宜，尊重指揮中心專業、科學判斷決定。