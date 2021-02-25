黑白集╱政府話術一流 疫苗施打末流

針對目前一劑疫苗都還沒進到台灣，蘇貞昌表示，「台灣目前沒有施打疫苗的迫切性」。(本報資料照片)

號稱「會做事」的政府，碰到疫苗 採購問題，卻是一次次的撞牆，尷尬至極。但解套之計還是有的，那就是靠「話術」消災。最近，連民進黨立委都在追問疫苗下落如何，只見閣揆蘇貞昌好整以暇地說，「台灣 目前沒有施打的迫切性」，我們有餘裕慢慢觀察。

蘇貞昌的話術，應屬於江湖郎中等級；但陳時中 一點也不輸他，叫賣起來，同樣臉不紅氣不喘。目前一劑疫苗都還沒進到台灣，陳時中卻宣稱，我們國內外加總最多可達4500萬劑。把不存在的東西說得活靈活現，這正是「望梅止渴術」；尤其，連國內二期實驗還沒做完的兩千萬劑國產疫苗都算進去，老百姓只要聽到數量這麼大，應該都樂昏頭了吧！

不僅如此，陳時中還說，未來疫苗施打，政府將開放民眾「自選廠牌」。把還沒出現的疫苗，說得好像人人可以隨心所欲自由選擇廠牌，生為台灣人的幸福感能不油然而生嗎？更厲害的是，指揮中心專家幫口碑受到國際質疑的ＡＺ疫苗洗白，甚至把它說成是第一可靠品牌。屆時，我們就要看陳時中願不願意第一個捲袖子施打，作為示範。

全球有一百多國開始打疫苗，台灣已被拋在百名之外，民眾還在痴等。但沒關係，有個江湖話術一流的政府團隊，大家仍可以保持良好的自我感覺。