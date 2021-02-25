3月起邊境解封 放寬外國人士入境及轉機

指揮中心24日宣布，從3月起放寬非本國籍人士入境條件。圖為桃園機場入境旅客檢疫作業情形。(記者陳嘉寧／攝影)

愈來愈多國家開打新冠疫苗，全球疫情 稍歇，近兩個月來，台灣 鎖國政策即將鬆綁，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，3月1日零時起，放寬非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，調整五大類人士入境管制，低、中低風險國家地區來台短期商務者可縮短居檢。但為強化邊境防疫，入境／轉機者仍需持三日內陰性報告，且居檢維持一人一戶政策。

去年3月，台灣首次執行鎖國政策，今年元旦起，二次鎖國，限縮非本國籍人士入境，僅允許持有效居留證的非本國籍人士來台，暫停「泡泡模式」，恢復14天居檢，原本預計實施至1月底；但隨著境外、部桃群聚本土疫情夾擊，指揮官陳時中 於上月26日下令延續至2月底。

陳時中昨天表示，3月1日起，新增開放五類對象入境，包括無居留證外籍人士、恢復外國人士來台接受國際醫療、大陸人士、港澳人士、恢復桃機開放轉機方案。

指揮中心副指揮官陳宗彥強調，轉機旅客須搭乘同一航空集團營運航班，限制轉機停留時間在8小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務。

另外，陳時中說，低風險及中低風險國家地區短期商務者自3月起可申請縮短檢疫天數，包括紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹等11個低風險國家地區；中低風險國家地區共四個，包括澳洲、新加坡、越南、柬埔寨。

外交部表示，配合調整入境規範，3月起除了觀光、一般社會訪問外，因其他事由要來台灣者，應備妥文件向駐外館處申請特別入境許可，但學生就學及研習中文則依照教育部規定辦理，目前僅開放學位生及先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。

「這一波沒有比第一波輕，應逐步開放。」振興感染科主任李明政認為，國際疫情仍嚴峻，縮短檢疫天數，擔心出現破口；國際陸續接種疫苗，仍需半年才有群體保護，「7月再重啟縮短居檢天數，相對安全」。