AZ疫苗大減供 台上半年拿到1000萬劑恐落空

義大利那不勒斯的醫護人員展示AZ新冠疫苗。（歐新社）

台灣 雖然在全民與政府努力下，取得防疫的好成績，但疫苗 的進度卻嚴重落後。雖然衛福部長陳時中聲稱疫苗採購會有國內外總量上看4500萬劑，但究竟何時到貨與施打仍未可知。據歐盟 官員透露，AZ疫苗供應出現狀況，到6月底提供歐盟的疫苗可能約1300萬劑，遠低於最早承諾的3億劑。專家表示，以當前賣方市場的條件來看，台灣要在上半年取得採購的1000萬劑AZ疫苗可能性相當低。

據台北中國時報報導，對於AZ疫苗供應量大幅減少，阿斯特捷利康並未否認媒體報導。一位直接參與歐盟和AZ談判的歐盟官員稱，該公司在內部會議告訴歐盟，第二季疫苗運送量「恐怕少於9000萬劑」，上周遭曝光的AZ和歐盟疫苗合約顯示，AZ承諾第二季供應1.8億劑疫苗給歐盟。

目前台灣新冠疫苗採購包括從Moderna洽購的505萬劑、透過COVAX平台分配到的476萬劑、與AZ直接洽購的1000萬劑，也就是疫情中心指揮官陳時中所謂「已經到手的」1981萬劑，其中AZ疫苗即佔了1000萬劑、超過了一半。

報導指出，前疾管局長蘇益仁表示，AZ供貨量減半凸顯現在國際疫苗市場仍然是賣方市場，全世界都是有錢的國家在搶疫苗，越南、韓國之所以能夠優先取得AZ疫苗，可能是價格開的比別人高。

對比鄰近國家越南、泰國、韓國紛紛迎接首批AZ疫苗，台灣不僅採購的1000萬劑迄今無著，連透過COVAX首批分配到的20萬劑AZ疫苗，到昨天為止，都沒有進一步消息。

本報系聯合報報導，指揮中心原預估，本月22日後將收到20萬劑AZ疫苗相關通知，但指揮官陳時中前天卻說，尚未收到確切到貨時間，昨天指揮中心記者會上再次被問及此事，陳時中僅說，目前還沒有進一步通知，但台方已透過日內瓦辦事處聯絡。

傳首批新冠疫苗最快將於本周抵台，最可能是AZ疫苗，指揮中心修改AZ疫苗第一劑和第二劑需間隔八周，若首批如期2月底抵台，最快3月初及5月初即可開打第一劑、二劑，據臨床數據分析，接種後22天可產生免疫力，台灣具完整保護力者也將延後至6月初才可能出現。