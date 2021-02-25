10億「大外宣」爭議捲土重來 國際影音平台重回公視？

文化部國際影音平台，傳出公視有意捲土重來爭取。(記者胡經周／攝影)

預計今年上半年上路的「國際影音平台」，文化部原委託公視執行，因委託程序不完備引發爭議，遭質疑「政府黑手伸入公視」。文化部為平息爭議，去年7月宣布終止委託公視，9月委託中央社執行此一平台前導計畫；半年後峰迴路轉，公視今天將召開董事會，決定是否爭取接棒中央社3月底到期的前導計畫，經營國際影音平台。

文化部長李永得說，若公視內部溝通程序完備，文化部「樂觀其成」；原定4月1日開播的國際影音平台，經營者與經營方式「還未完全確定」，等確定接手的經營者，才能決定正式開播時間；即使確定經營者，也必須依據採購法程序審查，因此國際影音平台4月開播確定延期。

文化部去年委託公視執行1年10億元(台幣，約3500萬美元 )經費的「國際影音平台」計畫，遭外界質疑公視將成「大外宣」，三位公視高層甚至因此請辭；文化部隨後宣布終止對公視的委託，改委託中央社執行。

據了解，文化部一開始確實有意讓中央社從前導計畫一路經營到底，但過程中發現中央社對影音業務並不熟悉，讓文化部有意尋覓新的經營團隊。

至於中央社是否有意願執行經營國際影音平台？中央社董事長劉克襄表示，跟文化部簽的約只到3月底，後續「由文化部決定」。

公視董事會日前同意規畫數位傳播計畫，將主動向文化部提案。但「國際影音平台」計畫究竟是採用政府補助計畫或標案方式進行，目前還沒有明確答案；公視董事鄭自隆認為，若計畫採政府標案或委託案方式辦理，就不合適，因為公視是公共媒體，而非中央社那樣的國家媒體，不該拿政府的錢幫忙宣傳。

公視董事審查委員陳學聖表示，當初公視惹議的原因沒有消失，本來就不該再蹚這渾水，何況目前董監事仍難產，「諸事不宜」，現在最好的辦法是直接撤銷此案。