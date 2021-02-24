我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

水情急！台積電載水護產能 半導體再添變數

台灣新聞組／台南24日電
台積電針對北中南運水作業程序壓力測試，部分廠區23日開始執行以水車少量載水。（本報資料照片）
台積電針對北中南運水作業程序壓力測試，部分廠區23日開始執行以水車少量載水。（本報資料照片）

中南部水情拉警報，明日起工業用水減量供水比率將再提高至11%，台積電（2330）、聯電、世界先進昨開始啟動水車載水措施，凸顯這三大半導體指標廠提升水荒警戒層次。時值晶圓代工產能供不應求，水情告急成為干擾業者生產的新不確定性因素，牽動全球半導體市況，若用水無法負荷，新一波漲價與晶片缺貨潮一觸即發。

經濟部長王美花昨表示，旱災應變中心已經做最壞打算，「水情緊張的狀況，預計要到5、6月梅雨鋒面報到後才能解除」，希望廠商用最大力氣來做節水措施。

面對水荒，竹科廠商全面備戰。竹科管理局副局長傅金門表示，節水率上調之後，竹科幾乎95%廠商都需納入列管。經過近來的加強宣導，竹科整體節水量已可達到節約11％至12%的要求。

台積電、聯電、世界先進昨日均證實，因應水情告急，啟動水車載水措施。台積電北中南部分廠區由水車載水支援。

世界先進新竹廠區也調度部分水車供水；聯電也率先向科管局報備，將啟動水車載水措施，確保生產穩定。

台積電昨天傳出啟動水車載水措施後，引起業界高度關注。台積電在全球晶圓代工市占超過五成，客戶涵蓋蘋果高通、輝達等一線大廠，生產不容出差錯，業界認為台積電昨天開始展開水車載水，意味晶圓代工龍頭提高水荒警戒層次。

業界分析，台積電目前是部分廠區零星需要水車調度需求，研判主要以支援16奈米以下先進製程用水需求持續增加的作法。

世界先進位於竹科的廠區昨天也要求水車供水。聯電則表示，目前節水幅度並不會影響生產。

中科半導體、光電等用水大廠，也積極因應此波水荒。中科管理局透露，以台積電為例，針對各限水階段都有相關應變措施，近日陸續啟動水車供水相關備案措施，包括動線、車次、順暢度等壓力測試。

6吋圓代工廠茂矽與記憶體晶片大廠華邦尚未傳出啟動水車措施。

面板雙虎方面，友達表示，預備實施缺水營運持續計畫。群創指出，目前節水率符合限水目標，暫不需使用水車。

台積電 高通 蘋果

上一則

邱太三提務實說：後疫時代兩岸交流勢必要恢復

下一則

趙少康促蔡英文先定義 說清楚「不會獨立」

延伸閱讀

韓媒：台積電產能滿載 三星可望受惠於轉單效應

韓媒：台積電產能滿載 三星可望受惠於轉單效應
科技股領跌 美股三大指數早盤全面下挫

科技股領跌 美股三大指數早盤全面下挫

挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單

挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單
台積電布局歐盟 專家：可能設車用半導體研發中心

台積電布局歐盟 專家：可能設車用半導體研發中心

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損