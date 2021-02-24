水情急！台積電載水護產能 半導體再添變數

台積電針對北中南運水作業程序壓力測試，部分廠區23日開始執行以水車少量載水。（本報資料照片）

中南部水情拉警報，明日起工業用水減量供水比率將再提高至11%，台積電 （2330）、聯電、世界先進昨開始啟動水車載水措施，凸顯這三大半導體指標廠提升水荒警戒層次。時值晶圓代工產能供不應求，水情告急成為干擾業者生產的新不確定性因素，牽動全球半導體市況，若用水無法負荷，新一波漲價與晶片缺貨潮一觸即發。

經濟部長王美花昨表示，旱災應變中心已經做最壞打算，「水情緊張的狀況，預計要到5、6月梅雨鋒面報到後才能解除」，希望廠商用最大力氣來做節水措施。

面對水荒，竹科廠商全面備戰。竹科管理局副局長傅金門表示，節水率上調之後，竹科幾乎95%廠商都需納入列管。經過近來的加強宣導，竹科整體節水量已可達到節約11％至12%的要求。

台積電、聯電、世界先進昨日均證實，因應水情告急，啟動水車載水措施。台積電北中南部分廠區由水車載水支援。

世界先進新竹廠區也調度部分水車供水；聯電也率先向科管局報備，將啟動水車載水措施，確保生產穩定。

台積電昨天傳出啟動水車載水措施後，引起業界高度關注。台積電在全球晶圓代工市占超過五成，客戶涵蓋蘋果 、高通 、輝達等一線大廠，生產不容出差錯，業界認為台積電昨天開始展開水車載水，意味晶圓代工龍頭提高水荒警戒層次。

業界分析，台積電目前是部分廠區零星需要水車調度需求，研判主要以支援16奈米以下先進製程用水需求持續增加的作法。

世界先進位於竹科的廠區昨天也要求水車供水。聯電則表示，目前節水幅度並不會影響生產。

中科半導體、光電等用水大廠，也積極因應此波水荒。中科管理局透露，以台積電為例，針對各限水階段都有相關應變措施，近日陸續啟動水車供水相關備案措施，包括動線、車次、順暢度等壓力測試。

6吋圓代工廠茂矽與記憶體晶片大廠華邦尚未傳出啟動水車措施。

面板雙虎方面，友達表示，預備實施缺水營運持續計畫。群創指出，目前節水率符合限水目標，暫不需使用水車。