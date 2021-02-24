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黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

黑白集
網紅罔腰在Instagram貼出媽媽手冊和孕婦專用停車位的識別證，引發討論。（翻攝罔腰Instagram）
網紅罔腰在Instagram貼出媽媽手冊和孕婦專用停車位的識別證，引發討論。（翻攝罔腰Instagram）

喜歡告人的衛福部，最近卻變得「通情達理」。變性網紅罔腰宣稱接受人體試驗成功懷孕，男變女無子宮帶球，不僅踩跳醫療法紅線，也證明政府對言論自由的「包容度」：只要不挑戰執政團隊，網紅要仿效聖母「無性受孕」，悉聽尊便。

變性人懷孕的醫學奇蹟，流傳市井。不少醫生認真分析主角有無移植子宮、是否腹腔著床等等，蹭網紅拚聲量，比起議論萊豬威脅食安來得安全實惠。衛福部將探究萊豬毒性的蘇偉碩醫師移送法辦，但對宣傳不明人體實驗受孕的罔腰，只有一句「妖言惑眾」，便任由她炒作神胎斂財。

衛福部不僅對「妖言」無動於衷，對「謊言」更是態度迷離。

台灣採購BNT疫苗黑幕重重，綠媒董事長吳子嘉直指過程中有「蟑螂」。他說，某吳姓綠委與特定業者插手搶作中間人，陳時中為保護這組人馬，卻公然說謊。吳董爆料，交易價比透過上海代理貴1.5億美元，痛批「台獨是貪汙的保命丸」。

怪的是，阿中對吳董一如對罔腰，淡淡回說「沒什麼誰保護誰」，無意提告爭個是非。這是心胸寬大，或自知理虧？

罔腰是否懷上神胎，和阿中有沒買到BNT疫苗，都是一人說了算，外人難窺葫蘆裡賣什麼藥。鄉民形容這是「本來無一物」，就不知罔腰或者阿中，誰能無中生有？

疫苗 台灣 陳時中

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