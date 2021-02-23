疫苗談判 吳子嘉批陳時中說謊 「恐是要保護吳委員」

美麗島電子報董事長吳子嘉。(本報資料照片)

針對代理BNT新冠疫苗爭議，疫情指揮中心指揮官陳時中 日前表示，上海復星醫藥的分代理商香港 雅各臣製藥比台灣 東洋還早破局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日接受廣播節目POP Radio專訪時，拿出文件打臉陳時中所謂香港雅各臣10月26日破局的說法，並批陳時中公然說謊。

吳子嘉指出，台灣無法買到BNT疫苗，是因前行政院長林全擔任董事長的東洋製藥，與信東製藥結合香港雅各臣等兩集團，競相爭取引入BNT疫苗，在商業利益鬥爭下，最後東洋敗陣。

根據陳時中說法，去年10月26日與雅各臣洽談破局。吳子嘉指出，衛福部有疫苗購買小組，12月初香港雅各臣、台灣雅各臣、台灣信東生技、台灣CDC、德國BNT視訊會議三方合作協議，張上淳、李秉穎都有參與。一直到今 年1月7日又陸續開了七次視訊會議，總共八次會議。主持人黃暐瀚也質疑，怎麼會說早就退出？

對於陳時中稱台灣直接與德國BNT聯繫。吳子嘉直言，其實是透過雅各臣聯絡，雅各臣是上海復星的分代理，為什麼不跟總代理談，要跟分代理談？吳子嘉認為，不是因為中資，或是一個中國的問題，而是陳時中喜歡香港雅各臣，並質疑雅各臣的背景有誰呢？

吳子嘉拿出香港雅各臣給復星的一份文件，內容提到收到台灣疾管署疫苗採購小組石小姐來電雅各臣台灣公司，期望BNT能儘快上市，陳時中已與德國方面聯繫了幾次，衛福部說的跟信東柯總（信東生技董事長柯長崎）及吳委員的反應十分吻合。台灣並提出兩個問題，第一，雅各臣香港即台灣公司的主要股東組成不能有中資背景；第二，如何處理落地後的－70°C儲存及2～8°C運送問題。

吳子嘉表示，台灣要採購德國BNT疫苗，明明有透過香港雅各臣公司，但陳時中卻說沒有，而陳說謊的原因，如果不是為了掩飾自己的失敗，那恐怕是要保護信東製藥的柯總以及介入的「吳委員」。

吳子嘉說，明明是商業鬥爭導致失敗，但陳時中卻牽扯是中國因素害的，這對於近期蔡英文要緩和兩岸關係的打算，並不是件好事。