採購疫苗 陳時中：雅各臣無法提出具體授權書才破局

疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

衛福部長陳時中 日前曾指出，香港 「雅各臣」早在去年10月26日就因無具體授權出局，比台灣 東洋還早淘汰，但此說法遭《美麗島電子報》董事長吳子嘉打臉。陳時中表示，這件事就是因雅各臣無法提出具體的授權書才導致破局。

陳時中表示，雅各臣去年9月18日開始透過1922、部長信箱表達意願，但不論東洋、雅各臣雅，都要求要有相關授權文件才能往下談。東洋是於11月9日提出具有14天效期的BNT授權，但時間到了雙方仍無法達成合意，所以談判暫停。

陳時中表示，指揮中心10月26日也發文函覆雅各臣，內容指出當時合作備忘錄並沒有法律拘束力，只是意向書性質，感謝他們提供相關資訊，在對方沒有提出法律授權文件的前提下，就這樣暫停了談判。針對吳子嘉說指揮中心12月初與雅各臣開過八次視訊會議，並詳細指出與會人員，陳時中表示，談判相關人員屬於合約保密範圍，但他證實曾與BNT委託的冷鏈相關公司聯繫過。

吳子嘉所說，12月初曾與雅各臣等廠商進行高達八次會議，並非事實？陳時中說，指揮中心與BNT在8月開過六次會，11月直接跟BNT母公司開過兩次會，也有電郵和電話聯繫，「這些都是直接和BNT聯繫的。」指揮中心發言人莊人祥說，11月11日是BNT主動跟我們聯繫、開始洽談，11到12月之間共五次電話會議，都是跟原廠召開，「除了疾管署同仁之外，沒有廠商參與。」