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遠見調查：台僅6成民眾願接種新冠疫苗 最不信任大陸貨

記者葉冠妤／台北23日電
新冠疫苗示意圖。（路透）
新冠疫苗示意圖。（路透）

新冠肺炎疫苗問世後，各國搶購，台灣也透過COVAX取得AZ疫苗20萬劑，預計最快下月可抵台。「遠見」與「遠見民意研究調查」自2月4日至7日針對18歲以上台灣民眾進行「新冠疫苗接種意願調查」，回收1145份有效問卷，結果顯示，台灣民眾接種意願約6成，低於國際水準。進一步詢問對疫苗的信心，有3成民眾質疑其感染預防力、安全性；此外，民眾最挺台灣製造，54.8％民眾希望接種台灣自製疫苗，31.8％為歐美疫苗，選擇中國大陸疫苗則僅1.3%。　

遠見調查資料顯示，若能獲得政府免費提供的新冠疫苗，60.3％台灣民眾表示會接種，32.7％不會接種，有7％民眾仍未決定，相較於美國華盛頓大學於去年6月調查美、英、日、韓等19國民眾平均逾74%願接種疫苗，台灣人接種意願明顯低於國際；由於學者普遍估算，一國至少三分之二人口被感染或施打疫苗，可達群體免疫，因此遠見調查認為，台灣人接種意願低，恐影響群體免疫。

針對疫苗信任程度，遠見調查顯示，59.8％民眾對目前新冠疫苗的感染預防力有信心，57.1％對新冠疫苗的安全性有信心，但也分別有約3成民眾對疫苗的有效性，安全性有所質疑，與沒接種意願的比率相近。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，若很多人願意打中國大陸疫苗，就會修法進口，但遠見實際詢問「會接種者」及「不確定接種者」對疫苗來源的偏好，有54.8％民眾希望接種台灣自製疫苗，31.8％為歐美疫苗，將所有疫苗「等同視之」者有5.7％，選擇中國疫苗的比率墊底，僅1.3%，顯示中國疫苗造假事件頻傳，大幅影響民眾信任度。

問到施打新冠疫苗的順序時，則有高達92.2％民眾同意應讓醫事人員、公務人員及高危險族群優先施打，顯示絕大多數台灣民眾，認同要優先增強第一線抗疫人員的防護力。

至於疫苗政策有何需要加強之處？調查發現，56.8％民眾認為政府應降低民眾對疫苗安全性的疑慮，其次，依序是讓疫苗採購決策及流程透明化（20.9％）、加強接種疫苗效能的知識性（8.3％）、全面提升接種疫苗的便利性（3.7％）、清楚告知獲得疫苗及接種疫苗的時間性（2.9％），覺得政府目前已做得很好，不需再加強的，僅0.5％。

疫苗 台灣 中國

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