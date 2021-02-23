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新冠抗疫現曙光 陽交大AI找出比瑞德西韋更強潛力藥

記者楊雅棠／台北23日電
抗新冠病毒（SARS-CoV-2）藥物Boceprevir和Telaprevir靶向抑制主要蛋白酶活性位點，成果已發表於「美國化學學會月刊：奈米領域」（ACS Nano）。 (圖：陽交大提供)
抗新冠病毒（SARS-CoV-2）藥物Boceprevir和Telaprevir靶向抑制主要蛋白酶活性位點，成果已發表於「美國化學學會月刊：奈米領域」（ACS Nano）。 (圖：陽交大提供)

一年來新冠肺炎疫情仍持續延燒，各國莫不加緊開發疫苗，但尋找有效藥物也刻不容緩。國立陽明交通大學生物科技學院院長楊進木率領的團隊，透過人工智慧及大數據找出四款老藥，具有對抗新冠肺炎的潛力，其中一款的藥效在細胞和動物實驗中，甚至顯示比全球寄予厚望的瑞德西韋強數十倍；部分成果已發表於國際期刊「美國化學學會月刊：奈米領域」（ACS Nano）。

楊進木表示，由於發現新冠病毒和SARS很像，而2003年台灣累積很多SARS的資料，因此給予AI大數據很大的機會。因此根據SARS的關鍵蛋白酶，找尋天然物五萬多種和FDA核准的藥物來與之匹配。

研究團隊透過人工智慧和大數據方法，模擬宿主受病毒感染後的體內細胞變化機制，並比對全球超過250份以公開的冠狀病毒主要蛋白酶3D構造圖像，發現新冠病毒侵入人體細胞的關鍵蛋白質具有六種可能的動態結構，鎖定蛋白酶的罩門，篩選出15款藥物，再進入細胞和動物實驗。

楊進木表示，運用台灣第四號新冠肺炎病人的檢體進行試驗後，最終篩選出四款藥物。前三款分別為C肝用藥巴色匹韋（Boceprevir）、B肝用藥特拉匹韋（Telaprevir）、愛滋抗病毒藥物奈非那韋（Nelfinavir），主要阻擋新冠病毒的複製。

另一款抗發炎舊藥（JMY206），在倉鼠實驗上則發現，不論在防止新冠病毒入侵、阻擋病毒複製以及減輕感染後的免疫細胞風暴上，都比瑞德西韋效果好數十倍。但因研究尚未發表，因此無法公開此款藥物名稱，預計4月會發表於國際期刊。

楊進木也表示，若未來新冠肺炎流感化，除了疫苗之外，抗病毒藥物也是抗疫的重要關鍵。而研究進一步發現，這些潛力藥物重新搭配，抗疫效果更佳，因此未來也可能研發不同比例的合成新藥，協助抗疫。

國立陽明交通大學生物科技學院院長楊進木。(記者楊雅棠／攝影)
國立陽明交通大學生物科技學院院長楊進木。(記者楊雅棠／攝影)

新冠肺炎 台灣 疫苗

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