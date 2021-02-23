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台灣「中離生」 年逾2萬人 77%失學又失業

台灣新聞組╱綜合23日電
根據教育部統計，台灣每年約有2萬名高中職生中途離校，居高不下。(本報資料照片)
根據教育部統計，台灣每年約有2萬名高中職生中途離校，居高不下。(本報資料照片)

中離生（中途離校學生）近期屢成新聞焦點。根據教育部統計，台灣每年約有2萬名高中職生中途離校，主因是志趣不合、對學校所學沒興趣，其次是缺曠課太多、家庭經濟等。其中更高達77%約1萬5000人的中離生屬於失學又失業的「雙失」族群，10多歲的他們被遺漏在校園和政府的保護網外，生涯去向不明。

本月初高雄市鳳山未成年高職少女遭九人霸凌，影片激起眾怒，涉案者多人是中離生；台中市日前則有三對情侶借車出遊，在台南市自撞造成六死，當中也含數名中離生。

按教育部定義，高中職生未經請假、請假未獲准或不明原因未到校上課連續達三日以上，將被列為「中離生」；國中小中途離校則為「中輟生」。由於國中小屬義務教育，強迫入學委員會必須協助中輟生復學；但中離生只能靠校方苦口婆心勸說，鼓勵返校。

目前中離生人數是中輟生5倍以上。教育部統計，近6年高中職中途離校人數都落在一年1.7萬到2.5萬人間。中離生離校後，僅23%找到工作，未就學、未就業的「雙失」族群高達77%；其中雙失學生選擇在家的占61%，另有6%離家。

教育部和多個縣市教育局處調查都發現，近四分之一的中離生因志趣不合而離校。南部的阿賢（化名）就是一個例子，他說自己不喜歡讀書，原本讀高職餐飲科，但覺得沒什麼興趣，就先辦休學，因為家裡經濟還不需要他去工作，他想先「摸索、摸索」，成了未就學、未就業的「雙失」人口。

民間團體呼籲政府投注資源拉他們一把，長期關懷中離生的台灣少年權益與福利促進聯盟表示，教育部應強化中介教育，協助中離生穩定就學。若學生無就學意願，也要參照兒童及少年福利與權益保障法，轉介就業服務措施，開闢另一條生涯。

教育部 就業 台灣

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