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華航緬甸救援班機 首批接回82人

台灣新聞組／台北22日電
中華航空公司首班飛往緬甸的「救援班機」，21日傍晚從仰光接運82名旅客（如圖）順利返抵桃園機場。（記者陳嘉寧／攝影）
中華航空公司首班飛往緬甸的「救援班機」，21日傍晚從仰光接運82名旅客（如圖）順利返抵桃園機場。（記者陳嘉寧／攝影）

中華航空公司首班飛往緬甸的「救援班機」，21日傍晚從仰光接運82名旅客順利返抵桃園機場。由於緬甸當地部分醫院停擺，有28名旅客無法在登機前取得新冠病毒核酸檢測（PCR）證明，疾管署採彈性作法，讓這28人在特別規畫區域填寫切結書及健康聲明書等資料後，才接續辦理入境檢疫手續，待入境後再自費檢測。

這班華航「救援班機」21日清晨7時空機從桃園機場起飛，抵達緬甸仰光後原先預計下午4時15分返抵桃園機場，但受到仰光機場網路不穩定影響，旅客登機報到手續稍有延誤，班機共接運82名旅客，其中本國籍49人，其餘為外籍移工等。華航3月還會安排兩班從仰光飛回台灣的班機。

據指出，緬甸並非新冠肺炎高風險地區，21日抵台的82名旅客僅比照一般旅客入境檢疫等程序作業，入境後執行14天居家檢疫及七天自主健康管理。

在緬甸瓦城擔任老師的鄭姓旅客表示，當地醫院、銀行因罷工全面停擺，她與家人在搭機前無法取得核酸檢測證明，也領不到錢，檢測證明的部分只有下機後依規定填資料補救。

她指出，仰光和瓦城都漸漸亂起來，每天天黑後大家就開始敲鑼打鼓示威，早上也有示威人群沿著街道走，在周末時情況更嚴重，常常可見軍民對峙，目前全國罷工、學校停課。

旅客洪小姐表示，仰光當地治安還算平穩，也沒有聽說軍隊有開槍，但居民都不敢出門，路上到處都能看到軍隊，一聽到有救援班機，立即就買票回台。

外交部指出，華航這班救援班機並未限制特定國籍人士搭乘。據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民共約1000人，大多居住緬甸第一大城仰光。

緬甸 檢測 機場

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