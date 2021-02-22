3例巴西變異株入侵 台將嚴查旅遊史

自24日起，抵台且14天內有巴西旅遊史者，入境後一率須集中檢疫，期滿須採檢。圖為桃園機場清潔人員進行消毒作業，確保環境清潔。(記者陳嘉寧／攝影)

各國疫苗 覆蓋率提升，國際疫情 趨緩，疫情指揮中心預告，最快本周三宣布解除元旦起的外籍人士禁入令，但繼續維持「一人一戶」居家檢疫。此外，近期發現三例境外移入個案感染巴西變異株，自2月24日起，抵台且14天內有巴西旅遊史者，入境後一率須集中檢疫，期滿須採檢。昨天境外移入及本土個案均掛零。

指揮中心去年底公告辦法，非本國籍人士將暫緩來台一個月，後續將視疫情決定延長或停止，迄今仍不准一般外籍人士入境。陳時中 昨表示，3月起，可望解封此禁令，但不論本國與外國籍人士、來台目的，均應檢附三日內陰性核酸檢測陰性報告，始可登機來台。

至於巴西變異株，醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至昨天為止，已有三名個案驗出巴西變異株，兩人出院、一人即將出院。巴西變異株與英國株、南非株均有共通的突變位點，推測可能導致傳播力增加、疫苗保護力降低；自去年10月以來，指揮中心定序63株病毒，包括英國變異株五株、南非變異株兩株，巴西變異株三株。

指揮官陳時中說，病毒不會局限於一地，得隨時調整相關措施，因此，2月24日起，加嚴巴西旅遊史者入境檢疫措施。台灣有新冠病毒抗體的人少，應盡力讓變異株與社區區隔，呼籲旅客誠實填報旅遊史。去年12月集檢所最高達4萬3000多人，現已降到8000人，量能足夠因應。

部分境外移入個案時陰時陽，有些人在境外確診，多次檢驗為陰性後返台，雖無傳染力，卻因後期檢驗陰陰陽陽的特性，在台再度驗出陽性，接觸者也須居家隔離14天。指揮中心昨修正接觸者匡列原則，這類確診個案解除隔離時，接觸者也同步解除居家隔離、改列自主健康管理至14天期滿。