台疫苗上看4500萬劑 陳時中：不強迫接種

疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，目前已談妥共1981萬劑疫苗。（記者陳正興／攝影）

台灣 將採購多少新冠疫苗 ？指揮中心指揮官陳時中 昨又給了新數據，「最多可上看4500萬劑」；台灣首批新冠疫苗最快3月抵達，應該是AZ疫苗，但此疫苗有效率約六成，副作用比率較高，國外出現拒打風潮，對此，陳時中強調，民眾擁有選擇疫苗權利，但因不喜歡某一廠牌疫苗，而為錯過原先接種時間點，下一波可能得等上很久。

陳時中說，目前海內外疫苗總量少則3000萬劑，多則上看4500萬劑，包含已談定的AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑、COVAX平台476萬劑，共1981萬劑。未來若再與BNT談成500萬劑，且國產疫苗產線穩定，兩家疫苗廠各可供應1000萬劑。

歐洲醫護 拒打AZ疫苗

外電報導，歐洲民眾普遍不願接種AZ疫苗，德國採購73萬多劑AZ疫苗，迄今只用一成七，許多預約打疫苗的民眾臨時爽約，至於法國和奧地利等國已有醫護人員集體拒打AZ疫苗，奧地利維也納一家醫院500多名醫護人員在獲知將接種AZ疫苗後，連署一封抗議信。

如果台灣醫護不願意施打AZ疫苗，這怎麼辦？陳時中說，「沒有強迫大家非打不可。」

陳時中表示，部分國家之所以緩打，均採「停聽看」態度，了解更多臨床數據，再修正疫苗政策，台灣也會如此，接種疫苗時程雖較晚，等待期長，但可觀察各國施打疫苗成果、不良反應、有效族群等，由專家判定，做出決議。

接種BNT 以色列解封

舉例來說，以色列全國900萬人口超過四成五接種過至少一劑的輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗。該國宣布自21日起境內解封，商店、圖書館和博物館等均重新開放、營業，重啟部分經濟活動。感染率獲控制的城鎮小學生與中學高年級生於昨天復課。

陳時中表示，以色列能夠有效控制疫情，主要是因施打BNT疫苗，其他廠牌成效則有待觀察。

台灣部分專家認為，不應讓民眾選擇品牌，且採強制施打。陳時中認為，雖然這樣做，可以提高接種率，但台灣資訊系統建置很好，因此將按照優先順序施打，民眾仍可選擇，「不會因為AZ疫苗購買數量較多，就強制大家施打這疫苗」；如不想打哪一種疫苗，可以先不打，但第一波沒打到，可能得等很久，才能打得到疫苗。

是否由首長帶頭接種，減少醫護疑慮？陳時中說，若疫苗有剩，自己一定率先接種，「每一種都想打打看」，但還是要尊重專家意見。院長列在第二優先施打順位，總統則必須尊重醫療小組專業意見。