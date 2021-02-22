疫情影響 台去年結婚對數 10年新低

去年因疫情影響，台灣結婚對數降至不到12萬2000對。圖為嘉義市民集團結婚，新人戴口罩走入會場。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響民眾生涯規畫。內政部 統計，去年結婚對數共計12萬對，較2019年減少9.5%，創下近10年來新低。去年與台灣 人結婚登記的外籍與陸港澳配偶，也比前1年減少逾1萬人。

內政部統計指出，2020年結婚對數為12萬1702對，較2019年減少1萬2822對，為近10年來新低；其中，雙方均為中華民國籍者占九成一，台灣人與非本國籍結婚者占8.7%。

去年與台灣人結婚登記的外籍與大陸、港澳配偶，較前1年減少1萬1000人；其中，配偶以來自東南亞地區，占四成一最多，大陸地區占二成二次之，其餘依序為越南 籍、日本籍及美國籍。

與2019年比較，外國籍配偶共減少5500人，又以越南籍減少3279人最多；大陸及港澳地區則減少5126人。

在外籍與大陸、港澳配偶人數中，女性占六成四，高於男性的三成五，但二者差距已逐年縮小，主因男性配偶人數增加， 女性人數則呈停滯或下降現象。

內政部表示，台灣近10年結婚登記對數，大多介於13萬對至15萬對間，2011年因景氣復甦與失業率下降，且搭上建國百年象徵「百年好合」的結婚熱潮列車，達16萬5000對為近10年高點，爾後逐年遞減至2019年13萬5000對，去年因疫情影響，降至不到12萬2000對。

此外，去年同性結婚登記的2387對中，男性674對、女性1703對，其中，以新北市438對，台北市333對及台中市303對居前三位。