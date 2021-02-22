我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

疫情影響 台去年結婚對數 10年新低

記者鄭媁／台北22日電
去年因疫情影響，台灣結婚對數降至不到12萬2000對。圖為嘉義市民集團結婚，新人戴口罩走入會場。(本報資料照片)
去年因疫情影響，台灣結婚對數降至不到12萬2000對。圖為嘉義市民集團結婚，新人戴口罩走入會場。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響民眾生涯規畫。內政部統計，去年結婚對數共計12萬對，較2019年減少9.5%，創下近10年來新低。去年與台灣人結婚登記的外籍與陸港澳配偶，也比前1年減少逾1萬人。

內政部統計指出，2020年結婚對數為12萬1702對，較2019年減少1萬2822對，為近10年來新低；其中，雙方均為中華民國籍者占九成一，台灣人與非本國籍結婚者占8.7%。

去年與台灣人結婚登記的外籍與大陸、港澳配偶，較前1年減少1萬1000人；其中，配偶以來自東南亞地區，占四成一最多，大陸地區占二成二次之，其餘依序為越南籍、日本籍及美國籍。

與2019年比較，外國籍配偶共減少5500人，又以越南籍減少3279人最多；大陸及港澳地區則減少5126人。

在外籍與大陸、港澳配偶人數中，女性占六成四，高於男性的三成五，但二者差距已逐年縮小，主因男性配偶人數增加， 女性人數則呈停滯或下降現象。

內政部表示，台灣近10年結婚登記對數，大多介於13萬對至15萬對間，2011年因景氣復甦與失業率下降，且搭上建國百年象徵「百年好合」的結婚熱潮列車，達16萬5000對為近10年高點，爾後逐年遞減至2019年13萬5000對，去年因疫情影響，降至不到12萬2000對。

此外，去年同性結婚登記的2387對中，男性674對、女性1703對，其中，以新北市438對，台北市333對及台中市303對居前三位。

台灣 內政部 越南

上一則

趙少康：三中案是政治起訴、司法追殺馬英九

下一則

藍委普遍看好藍白合 但有人擔心江啟臣「被雁啄瞎眼」

延伸閱讀

經濟超越大陸？學者：規模才是真實力

經濟超越大陸？學者：規模才是真實力
拒當共諜慘遭軟禁飯店拷問 虛應後脫身

拒當共諜慘遭軟禁飯店拷問 虛應後脫身

批對大陸疫苗曖昧不明 陳時中：態度是不排斥、沒打算

批對大陸疫苗曖昧不明 陳時中：態度是不排斥、沒打算
台灣晶片遏控大陸 卻因政治因素被淡化

台灣晶片遏控大陸 卻因政治因素被淡化

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從樹林到高雄走東部幹線，經過太平洋和台灣海峽，擁有無敵海景，圖為北迴海景。(中央社)

台鐵神秘列車 繞行超過半個台灣「沿線都是無敵海景」

2021-02-15 19:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義