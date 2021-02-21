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疫後經濟發展關鍵 江啟臣認為是疫苗

記者黃寅／台中21日電
國民黨主席江啟臣（左）贈送祝賀匾額給中菁會新任會長霹靂國際多媒體公司董事長黃文章。(記者黃寅／攝影)
國民黨主席江啟臣（左）贈送祝賀匾額給中菁會新任會長霹靂國際多媒體公司董事長黃文章。(記者黃寅／攝影)

中部上市櫃公司菁英聯誼會上午舉行會長交接典禮，原第26屆會長梁進利卸任，新任會長由霹靂國際多媒體公司董事長黃文章接任。國民黨主席江啟臣指出，未來疫後經濟發展的關鍵就是疫苗，如何有安全、有效、足夠的疫苗，是大家所關心的。

除了江啟臣，把括國民黨前主席吳敦義、台中市長盧秀燕都前往祝賀，雲林縣長張麗善也特別出席力挺家鄉出身的企業。

江啟臣除了向大家拜年，也特別表示牛年要「扭轉乾坤、牛運亨通，走路有風、滿面春風」博得全場掌聲。他說，企業界從去年一路走來，都希望今年會比去年更好，而去年因疫情關係，大家悶了一整年，沒有那一個產業不受到影響；雖然有一些企業從中重新布局，在疫情中找到了機會，但是還有很多產業深受影響，至今仍未脫苦境。

他說，國民黨雖在中央未執政，但在地方17縣市有縣市長和19個議會有議長、副議長，像是台中市長盧秀燕去年一整年心心念念就是我們的經濟，企業，就任以來招商還是第1名，而在立法院，他身為黨主席，就要求經濟法案優先，像是紓困方案就擺在第1個法案，因為他知道就有如SARS時，會影響經濟和一般產業。

江啟臣說，未來疫情後的經濟，關鍵就是疫苗，如何有安全、有效、足夠的疫苗，相信是所有國人所關心的，也影響整個疫後台灣經濟的發展和國際的接軌。

盧秀燕致詞時肯定即將卸任的前會長梁進利像「桶箍」一樣，把大家團結在一起，走過去年艱難的疫情考驗，而要接任的黃文章的霹靂國際多媒體，大家也都知道它在傳統戲劇、文創上，是台灣少數可以站上國際舞台的企業，並把傳統戲據經營得有聲有色、世界第一，連今天進場時都有COSPLAY和霹靂布袋戲迎接大家，其巧思和智慧一定能把中菁會發揚光大。

盧秀燕也指出，大台中國際會展中心目前進度超過20%，預計明年底完工、後年啟用，各企業往後就不必提著皮箱和產品去台北國際世貿，在大台中國際會展中心就可以展出，台中市去年還大降公告地價逾2成，降幅高居全國之冠，估有9成多市民，近86萬戶受惠。且去年招商亦達7千多億元台幣，全國第一。

疫情 疫苗 江啟臣

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