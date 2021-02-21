經濟超越大陸？學者：規模才是真實力

主計總處修正去年經濟成長率為3.11%，稱冠全球30強。（路透）

主計總處修正去年經濟成長率為3.11%，全球國內生產毛額（GDP）前30大國家中，台灣 經濟規模排全球第21名，但經濟成長率居冠。有人將台灣去年GDP成長表現與大陸相比，指是30年來第一次超越大陸，台經院研究員邱達生表示，屬先進國的台灣，成長會超過新興經濟體大陸是很難得的特殊現象。

元大寶華綜合經濟院院長梁國源表示，台灣與大陸經濟規模差很多，但經濟成長率就是用高低排列，國際上會一起比較。不過，國際經濟實力看的仍是經濟規模大小，規模大才是真正的經濟實力，不是經濟成長高低。他說，台灣去年經濟表現真的很好，十分難得，重要是政府要讓此成績延續，才有意義。經濟成長更要自己跟自己比，隨時保持更努力的企圖。

台經院研究員邱達生表示，兩岸供應鏈關係緊密，一般台灣接單後通常會將中間材輸往大陸生產，但因美中貿易戰 而改變格局。今年適逢新冠疫情 重大巨變，對很多國家來說原就是嚴峻挑戰，但如果從實質的經濟表現來看，也許只能說台灣去年表現特別好，不是大陸特別差。但若說台灣去年表現的比大陸好，也不為過。

主計總處大幅上修今年經濟成長率預估至4.64%。但據國泰金昨公布最新國民經濟信心調查，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值為3%，主計總處預估與民眾的感受顯有落差。