不良反應多！部分國家緩打 台醫護恐現拒打潮

台灣訂購的首批牛津／AZ疫苗最快本周抵台，逾33萬名醫事人員將優先施打，但傳出不良反應多，恐影響施打意願。（美聯社）

台灣 訂購的首批新冠疫苗 最快本周抵台，逾33萬名醫事人員將優先施打。不過，歐美、中國大陸等地近期傳出醫事人員拒打疫苗。專家認為，台灣疫情 不如歐美，加上島內醫護人員接觸到新冠肺炎患者有限，首批抵台的疫苗又是「牛津／AZ」疫苗時，醫界擔心出現「醫護拒打潮」，且影響民眾意願。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，各國出現的拒打潮，多與對疫苗信心度不足有關，台灣首批抵台的疫苗為牛津／AZ疫苗，近期國際上對於牛津／AZ疫苗接種後出現一些不良反應多有報導，且部分國家宣布緩打，對於台灣首批疫苗接種，將會產生一定衝擊，拒打潮恐比海外更明顯。

黃玉成分析，台灣不像是海外疫情嚴峻，醫護接觸到新冠肺炎案例有限，當到貨疫苗有疑慮時，且後續還有其他品牌可選擇時，醫護自然會有所考量。他認為，牛津／AZ疫苗到貨後，政府可思考不限醫護，可擴大給其他類別對象施打，或等到莫德納疫苗到貨後，兩種品牌在一起開放施打，降低拒打潮。

台大兒童醫院院長黃立民則表示，無論哪一種疫苗接種都會出現拒打的問題，與其思考怎麼降低醫護拒打，不如思考怎麼好好與民眾溝通，且應該在疫苗到貨之前就詳細說明已採購的疫苗，接種後會出現的風險，降低全民的拒打率才是更可行的方式。

大陸積極推動新冠疫苗接種，但近日一項針對浙江省756名醫療人員接種意願的調查顯示，對新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願，分別只有四成二和二成八，明顯低於一般人的90%。至於不願接種的原因，最常見的是擔心疫苗副作用、其次是懷疑疫苗的有效性，也有人表示「當地已無新冠病例」。