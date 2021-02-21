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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

20萬劑AZ疫苗 最快本周抵台 「送達後7天內開打」

記者陳婕翎、陳雨鑫、陳碧珠╱台北21日電
義大利那不勒斯的醫護人員展示AZ新冠疫苗。（歐新社）
義大利那不勒斯的醫護人員展示AZ新冠疫苗。（歐新社）

台灣最快本周將透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批20萬劑AZ疫苗。衛福部食藥署昨天完成AZ疫苗南韓、德國及義大利廠的緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心表示，未來自這三廠的任一批AZ疫苗，只要檢附檢驗報告，可直接書面審查，換句話說，AZ疫苗抵台後，最快七天內可開打。

不過，國際間因AZ疫苗副作用緩打事件頻傳，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，台灣對此高度重視，將持續關注海外做法和數據，但目前接種數目其實並不算多，是否為不良反應事件，還需進一步區隔。專家則指出，疫苗出現副作用可預期，建議觀察醫護人員接種反應，即時修正。

過去海外疫苗抵台，檢驗封緘至少需40天，食藥署長吳秀梅表示，昨天上午已通過AZ疫苗緊急使用授權，若疫苗來台時已檢附資料，提出專案書面審查，檢驗封緘時間可從40天縮短至7天；至於莫德納疫苗的緊急使用授權作業，還在進行。

外界估COVAX平台提供的AZ疫苗最快本周抵台，昨天再被問及此事，陳時中仍語帶保留，僅說為加速檢驗封緘，希望外國廠備齊文件；目前已知由聯合國兒童基金會（UNICEF）分配COVAX平台疫苗，「但還沒被通知怎麼配送，當然可能爭取國航運送」。

過年前，才傳出南非因AZ疫苗對變異株保護力有限而停打，近日法國、瑞典也因AZ疫苗副作用導致醫護請病假，造成醫療量能短缺，因此暫緩施打。新冠疫苗抵台後，陳時中坦言，任何狀況都可能發生，將密切監測，但是以AZ疫苗接種量較大的英國來看，目前並未出現上述狀況，指揮中心以世衛組織公布為原則。

目前觀察，年輕人接種AZ疫苗後，確實較易出現發高燒或頭痛等副作用，但通常一天之內改善。三軍總醫院副院長、前疾管署長張峰義樂觀認為，「現在正是台灣接種好時機」，最重要的是建構群體免疫，目前雖看到一些疫苗副作用，但屬於可接受程度，相信亞洲人出現發燒等副作用的機率較低。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民認為，雖AZ疫苗有效性不如RNA疫苗，但安全性高，AZ疫苗來台後，可先接種部分醫護人員，如大量醫護人員出現副作用，可修訂接種模式。

中央流行疫情指揮中心昨公布，島內新增一例境外移入新冠肺炎確定病例（案943），為菲律賓籍廿多歲男性，今年2月3日赴台工作，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀，個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，陽性確診，已掌握個案接觸者26人。

疫苗 台灣 陳時中

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