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出口表現超乎預期 台今年經濟成長估4.64% 創7年新高

記者陳素玲、江睿智╱台北21日電
主計總處發布最新經濟預測，大幅上修今年經濟成長至4.64%，創七年新高。（記者季相儒／攝影）
主計總處發布最新經濟預測，大幅上修今年經濟成長至4.64%，創七年新高。（記者季相儒／攝影）

主計總處昨公布最新經濟成長率（GDP）預測，在半導體產能優勢領先及外需強勁下，台灣出口表現超乎預期，預估今年GDP成長可達4.64%，大幅上修0.81個百分點，是自2015年、近七年來最高。去年經濟成長率也從2.89%調為3.11%，上修0.13個百分點。主計長朱澤民以「堅定腳步、穩健成長」形容台灣目前經濟表現。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，今年經濟成長亮眼可以期待，但能否達到4.64%，有些假設與條件仍需要觀察，例如對疫情研判，如果全球疫情好轉，台灣原本的生產優勢會出現競爭；另一個隱憂則是美中台的關係如何演變，也仍讓人有些不安的變數。

主計總處表示，近期出口持續暢旺，1月出口暴增36.8%，預估第一季出口年增可望超過一成，出口表現遠優於原年增5.18%的預期，加上境內消費持續回溫，抵銷基期因素，因此上調今年GDP成長至4.64%。

朱澤民表示，半導體產能持續開出，在全球供應鏈重組大環境下，廠商不斷擴增在台投資，加上5G、車用、高速運算、物聯網等需求快速擴增，疫情催化數位轉型與遠距商機，以及國際農工原料需求回溫，外需強勁加上台灣產業優勢，將大量挹注台灣出口，預測今年全年出口達3784億美元，年增9.58%，較原預測增加209億美元。

在民間消費方面，朱澤民指出，疫情邊境管制雖干擾消費動能，但島內就業市場尚屬穩定，加上海內外股市活絡，所得及財富效果均有助民間消費成長，且在低基期效應下，預測今年民間消費可望超過十兆元，實質成長3.74%，為2005年以來新高。

值得注意的是，今年民間消費實質成長3.74%，較去年11月預測下修0.3個百分點。主計總處綜合統計處長蔡裕泰坦言，主要是受疫情衝擊，民眾今年出國消費更悲觀、更低迷；今年初境內疫情也有些微緊張，多少影響民眾境內消費力道。

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