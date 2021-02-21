新聞評論╱疫苗採購落後 陳時中的說文解字

陳時中有一種特殊的冷靜，碰到棘手問題，他總有辦法拐個彎把道理拗過去。（記者陳碧珠／攝影）

陳時中 有一種特殊的冷靜，碰到棘手疫情，他總有辦法拐個彎把道理拗過去。但碰到疫苗 問題，他就失去了神奇力量，半年多來始終繞不出買不到疫苗的迷宮。最近他的穿牆之計，是「說文解字」。

全球已經六、七十國開打新冠疫苗，台灣 卻望穿秋水，到處碰壁。德國的BNT藥廠同意賣500萬劑疫苗給台灣，但其大中華區代理權在上海復星藥廠手上；台灣想要跳過代理商直接向BNT採購，迄今不確定能否得手。但陳時中是樂觀的，他說「大中華區」只是個形容詞，而不是一個「法定名詞」。言下之意，只要敲破大中華區的定義，台灣即可向BNT買到疫苗。

從政治角度，「大中華區」當然不是法定名詞；但從商業合約的角度，大中華區則是長期廣泛使用的概念。在疫苗採購上，陳時中要突破這個商業契約的圍牆，得費一番功夫。稍早，台灣也曾想從美國的輝瑞下手，從這劑疫苗的另一個合作端設法突破；但輝瑞以它不負責疫苗在亞洲的業務為由，拒絕出售。可見，「代理權」這件事，絕非「說文解字」所能解決。

這次，如果台灣終於順利買到BNT疫苗，恐怕是先前「車用晶片換疫苗」的交易奏效，是台積電等晶片廠幫了大忙。屆時，陳時中就別再亂吹反中號角了，台灣的進度已經落後太多。