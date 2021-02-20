新聞評論／蔡政府錢、權一把抓 管過頭釀疫苗之亂

疫苗之亂的根本原因，是政府錢、權一把抓，輕忽了多路並進的分散原則。(美聯社)

被稱為「守住疫情 下半場」關鍵的疫苗 問題，台灣 迄今無解。儘管政府宣稱手握2000萬劑疫苗，但多半最快要下半年才到貨，其中還包括二期臨床都沒做完的本土疫苗。近日更爆出衛福部跳過大陸代理商，向德國BNT藥廠購買疫苗不成的紛爭，讓這場「疫苗之亂」亂上加亂。台灣「下半場」能否守住，讓人存疑。

據台大公衛所公布的資料，目前已有60多個國家開始施打新冠疫苗，另有多國將在2月下旬開打，其中包括不少與台灣密切經貿往來國家。目前，國際間已開始討論「邊境何時開放」及國際「疫苗護照」議題；公衛專家預估，最快今年10月多數地區疫情即可解封。相形之下，台灣施打疫苗速度顯然落後甚多。

台灣的疫苗政策走到今天地步，陳時中雖一手推給「外力打壓」，事實上，並無直接證據證明中共有打壓台灣取得疫苗的情況。倒是蔡政府的疫苗政策一開始就走錯路，去年上半年一味押注本土疫苗研發，直到下半年才想到尋求外購；但即便外購，也因決策上一片混亂，因而發生BNT疫苗得而復失、失而復得、得而再失的鬧劇。

疫苗之亂的根本原因，是政府錢、權一把抓，輕忽了多路並進的分散原則。簡言之，行政院長蘇貞昌想要用口罩的「中央集權」模式處理疫苗，把疫苗的選擇、談判、核准、數量、交貨期程全部一手抓，連授權生產、國內代理也要插手指定廠商。接下來，疫苗的分配、施打排序、是否開放自費施打等，也都由政府牢牢掌控，就像管過頭的口罩政策一樣。

表面上看，由政府出面似更有利取得疫苗，而疫苗集中管控也可做最有效運用，並可對疫苗品質做好把關。然而，上述的有利情況全未浮現，反而是政府對購買疫苗存有成見，且充滿政治考量，導致外購過程綁手綁腳。以新加坡為例，早早即指派18人的專家小組展開作業，不待各國疫苗的實驗有效率揭曉即下單搶進，以確保搶先到手疫苗。反觀台灣，因政治因素夾纏，遲遲無法決定，等到大國早一步搶光疫苗，只落得兩手空空。

如果政府外購容易引發政治杯葛，那麼何不開放民間企業從商業管道取得？現行法規並未禁止民間企業外購疫苗。但在疫情管制下，所有防疫物資進口都須經過特許，新冠疫苗的進口也須經衛福部緊急許可；種種限制，當然讓民間業者望風止步。

事實上，以台灣各大藥廠過去與他國藥廠往來的經驗，他們也許有更佳機會從商業管道取得疫苗，而不會硬碰外交打壓。衛福部只要做好品質把關，不妨放手讓民間業者在國際市場展開採購，以減少政府頻頻碰壁的窘境。民間業者取得疫苗後，可以交由政府統一安排施打，也可以開放部分讓民眾自費施打。如此，比起政府隻手管控，是更為多元有效的作法。

目前，衛福部對於是否開放「自費施打」，態度曖昧。在疫苗數量不足時，若開放自費施打，極可能衍生公平性的爭議。但如果開放商業採購，在疫苗質量和數量無虞的情況下，開放民眾自費施打就有更大空間；有需求的民眾，屆時還能選擇自己要打哪支疫苗。

對政府而言，一旦開放疫苗商業採購，可能會失去它資源分配一把抓的大權，甚至發生「民間買得到疫苗，政府卻拿不到」的尷尬局面。然而，疫苗取得是與時間賽跑的迫切挑戰，一直推給政治打壓或外力介入終究於事無補，政府應該讓出一些空間請民間幫忙出力，才是全民共贏的策略。