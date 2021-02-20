國家主權端上商場 是誰把科學問題泛政治化？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

台灣 採購國際疫苗 過程曲折多波，衛福部長陳時中 一句話「有人不希望台灣太高興」，刺中政治的敏感地帶，引發兩岸、朝野論戰。府院高層昨紛紛出面滅火，強調「疫苗是專業科學問題，不是政治問題」。不過，這句話對了一半，其實也錯了一半。

行政院長蘇貞昌昨說，疫苗政策向來秉持國外採購、國內研發雙軌進行，過程中難免有各種情況，但政府從未指涉任何人有對台灣如何，政治口水其實不必無中生有；總統府發言人張惇涵則說，疫苗採購須符合安全、有效、可以買、有人願意用等四原則，「疫苗問題是專業科學的問題，不是政治問題」。

新冠疫情是人類文明前所未見的挑戰，即使是先進國家也難逃浩劫。不論是篩檢防疫、人體試驗、疫苗研發等，當然是高度專業科學。

不過，當處理到隔離政策、疫苗分配等議題，自然就進入政治深水區。國際社會講究現實政治，新冠疫苗是一種資源分配，強權國家愈容易取得優勢資源，弱勢小國必須有更靈活、彈性的商業外交手腕，才能避開弱肉強食的叢林法則。

台灣面臨疫苗採購困境，陳時中稱「有人不希望台灣太高興」，暗箭射向對岸，反而把問題無限擴大；對於上海復星取得BNT大中華區代理權，陳時中打算跳過「大中華區」商業用語，還呼籲國際廠商正視台灣是一個國家，此舉形同把國家主權端上商場，恐成在商言商的最大阻礙。

疫苗既是專業科學問題，也是政治問題，疫苗問題更是超越藍綠的全民議題，該科學處理時就要高度專業，該政治處理時就該有模糊彈性。問題是，誰把專業問題泛政治化，反而成為疫苗採購的最大變數。