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企業加薪+物價下跌 薪資終結16年倒退魔咒

記者陳素玲／台北20日電
薪資成長但物價降低，去年實質經常性薪資創新高，終結連16年倒退魔咒。(本報資料照片)
薪資成長但物價降低，去年實質經常性薪資創新高，終結連16年倒退魔咒。(本報資料照片)

主計總處昨天公布去年受雇員工人數及薪資，其中每人每月實質經常性薪資達4萬1538元(台幣，下同)、年增率1.7%，創歷史新高，終於超越2003年的4萬0922元，一舉終結16年來的薪資倒退魔咒。主計總處官員表示，企業加薪，加上去年消費者物價指數下跌，是擺脫薪資倒退的兩大關鍵因素。

不過，去年全體受雇員工人數平均為795.5萬人，較前一年年減1.2萬人、0.15%，則是11年來首見負成長。其中受疫情衝擊最大的住宿餐飲業年減2.7萬人最多，其次是製造業年減1.4萬人。

一般而言，受雇員工經常性薪資為本薪及按月發給的津貼，總薪資則含年終獎金、年節獎金、紅利及績效獎金等非經常性薪資。若要觀察員工薪資是否趕得上物價漲幅，不被通膨吃掉，就必須以扣掉物價水準的實質性經常性薪資為觀察重點。

往年主計總處公布受雇員工薪資狀況雖年年都會正成長，但若以實質性經常性薪資比較，都無法超越2003年的4萬0922元，因此媒體常以薪資倒退來形容勞工的低薪資狀況。從2003年以來，甚至在2008年到2017年之間，實質經常性薪資都掉到4萬元以下，可說是悲慘的10年。

主計總處昨公布去年受雇員工人數及薪資，去年受雇員工每人每月經常性薪資平均為4萬2498元、年增1.47%；總薪資為5萬4320元、年增1.24%。重要的是，扣除物價指數後，實質經常性薪資達到4萬1538元，超越2003年的4萬0922元，終於擺脫16年來的薪資倒退魔咒。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，去年雖爆發疫情，但基本工資調升及企業調薪，加上疫情導致全球需求下降、油價暴跌，影響國際原物料價格，使去年消費者物價指數下跌0.23%，因此擺脫實質薪資倒退。

疫情 指數 油價

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