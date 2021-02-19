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清大研發新冠抗體快篩試片 一滴指尖血就知疫苗有無效

記者王駿杰／新竹19日電
清大與產學團隊研發快篩試片，只要一滴指尖血即可測試，試片若出現兩條線（左）代表產生足夠抗體，一條線（右）則無足夠抗體，有助加速疫苗研發。(圖：清大提供)
清大與產學團隊研發快篩試片，只要一滴指尖血即可測試，試片若出現兩條線（左）代表產生足夠抗體，一條線（右）則無足夠抗體，有助加速疫苗研發。(圖：清大提供)

清華大學醫工所教授鄭兆珉昨天宣布與產學團隊成功研發新冠病毒抗體快篩試片，只要取一滴指尖血，15分鐘就能知道疫苗是否在施打者身上產生保護力，費用約數百元台幣；傳統實驗室檢驗約需一天，費用達數千元。

這套搭配可攜式輕型判讀機的新冠病毒抗體快篩試片已由神光晶片公司量產。神光晶片研發副總洪啟琮表示，目前試片已提供台灣數間疫苗廠商、醫院試用，同時也與美國、義大利、東南亞等國外醫學中心合作。

鄭兆珉說，這套快篩試片搭配只有一瓶礦泉水重量的可攜式輕型判讀機，把試片推進讀卡槽，藉由免疫呈色光譜分析即可得知中和抗體的濃度數據，進一步了解施打疫苗者得到的保護力強弱。藥廠在疫苗上市前必須提交數千、甚至數萬人的大規模人體試驗數據，也可利用這套快篩試片來加速研發及審核的時程。

鄭兆珉說，施打疫苗第一劑後的7至10天，施打者就可如測血糖一樣採取指尖血，滴到快篩試片上，等15分鐘，試片上如出現兩條線，代表疫苗已成功產生抗體效力，足以抵禦新冠病毒；若只有一條線，代表體內沒有產生足夠抗體，如果施打者要到疫情流行的高風險地區，仍須做好個人防護。

因每人對疫苗的反應不一，到底要產生多少中和抗體才有保護力，並無絕對值。鄭兆珉解釋，若在施打前就先測一次中和抗體濃度，作為個人的基準線，施打後抗體濃度提升30%以上即視為「有效」，若提升80%以上則為「高效」。

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