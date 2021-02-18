直接找BNT總公司買疫苗 趙少康批衛福部偷雞摸狗

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者黃惠群／攝影)

指揮中心指揮官陳時中 昨日在廣播節目中透露，採購美國輝瑞（Pfizer）與德國BNT共同研發新冠肺炎疫苗 500萬劑，因某些因素導致生變。媒體人趙少康 今質疑，衛福部直接找總公司買疫苗的做法是偷雞摸狗，沒找代理購買是不循正道、想走後門，沒拿到疫苗卻說有外力介入，應檢討自己。對此，陳時中今日表示，若跟總公司談還叫偷雞摸狗，那要怎樣才是正正當當。並強調，只能陳述所經歷的情況，詳實的和大家做報告，籲外界不要做臆測。

趙少康上午受訪表示，陳時中應講清楚，到底誰見不得台灣取得疫苗，誰在中間阻擋，要講出來，並指出，代理是商業行為，有商業規範，簽訂商業合約後，「既然你是我的代理，我就要保護你的權益，但你要宣傳我的產品」；所以就算陳時中簽成合約，總代理也會抗議，約也會無效，要賠償總代理，這是商業基本常識。

趙少康批評，衛福部直接找總公司買疫苗的做法是偷雞摸狗，不循正道去做，想走後門，因為意識型態要繞道走捷徑，想也知道不會成，應檢討自己。

對此，陳時中回應，「偷雞摸狗這樣的形容詞實在是不恰當，如果跟總公司談還叫偷雞摸狗，那要怎樣才是正正當當。媒體人這樣的用詞是有欠精準」。

陳時中表示，他只能陳述他所經歷的情況，詳實的和大家做報告，不要做臆測。