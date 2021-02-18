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台灣水情告急 竹科中科喊渴 嘉南減量供水

台灣新聞組╱台北18日電
水利署長賴建信表示，自2月25日起，嘉義及台南調整為減量供水的橙燈；彰化、雲林、南投、高雄則調整為減壓供水的黃燈。（中央社）
水利署長賴建信表示，自2月25日起，嘉義及台南調整為減量供水的橙燈；彰化、雲林、南投、高雄則調整為減壓供水的黃燈。（中央社）

牛年開春，卻還盼不到降雨，旱災中央災害應變中心昨天決議，自2月25日起，嘉義及台南調整為減量供水的橙燈、用水大戶都要減供；若春雨不至，下一步就是亮起分區供水的紅燈。至於新竹、苗栗與台中工業用水節水標準也提高至11%，竹科、中科等製造重鎮均在影響範圍內，若接下來再無降雨，節水要求力度恐愈來愈大。

指揮官經濟部長王美花表示，春節各水庫集水區降雨約20到40毫米，但幫助有限，且據氣象局預測，2、3月雨量偏少，4至6月偏少至正常，水情不確定性很高。

旱災中央災害應變中心昨決定，自2月25日起，嘉義與台南由減壓供水的黃燈，調整為減量供水的橙燈，也就是每月用水超過1000度的用水大戶中，除醫療等特殊性質用戶外，非工業用水戶減供兩成、工業用戶減供5%到20%；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需用水者，也減供兩成。

同時，彰化、雲林、南投、高雄則調整為減壓供水的黃燈，離峰及特定時段將降低管壓供水；連江調整為水情提醒的綠燈。在此之前，新竹、苗栗、台中都已經是減量供水橙燈，為加大節水力道，這三個縣市的工業用戶節水率將由7%提升至11%。

產業界則擔心旱情看不到盡頭，以供應新竹地區重要用水的寶二水庫為例，蓄水率已持續探底僅剩16.3%，創下2006年啟用以來新低，有效蓄水量只剩515萬噸。

經濟部工業局表示，預估工業園區仍可達成節水目標，但提醒業者超前準備，若未來節水率提升，就要考量新增買水成本，甚至不能排除減單生產的可能性。

水利署南區水資源局則表示，昨天曾文水庫蓄水率已跌到15%以下，和烏山頭水庫合計蓄水量為1億2000多萬立方公尺，南化水庫蓄水率56.8%，蓄水量為5171萬立方公尺。

南水局指出，為讓嘉義、台南地區有足夠應變時間，工業用水戶先管控節水7%、每月用水超過1000度的非工業用戶節水10%，對一般家用水無太大影響。

竹科管理局副局長傅金門說，已加強督促各企業節水，各企業自行安排水車補足用水缺口，目前生產都沒有問題。科技大廠也都啟動內部水情監控機制，包括友達、台積電、聯電等均表示全力配合節水，對營運無影響。

水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，目前每天已從桃園透過輸水幹管支援新竹地區民生及產業用水，只要3到5月春雨來臨，頭前溪水量恢復，就能維持新竹地區的用水正常。

供應新竹地區用水的寶二水庫，蓄水率已持續探底僅剩16.3%，創2006年啟用以來...
供應新竹地區用水的寶二水庫，蓄水率已持續探底僅剩16.3%，創2006年啟用以來新低。（記者巫鴻瑋／攝影）

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