海巡艦艇塗裝增TAIWAN字樣 國安高層指示「正名」

海巡署下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目的「TAIWAN」字樣。記者鄒秀明／攝影

海岸巡防署日前在國安高層指示下，以避免與中國 大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側現有文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目「TAIWAN」字樣，現已完成新北艦、澎湖艦等數艦新制塗裝，未來海巡百餘艘大小艦艇，可望利用歲修時全數「正名」。

據了解，這項艦艇「正名」政策，內部決策雖是由基層簽核向上呈報，經海巡署長周美伍轉呈海洋委員會主委李仲威核定後決行，但實際上是國安高層建議交辦在先。

2005年陳水扁執政時，海巡署已順應國際潮流，以「守護台灣 」為主題，設計出藍白紅為底的「T」字艦艇舷側標誌，作為國際識別。記者昨天目擊，泊靠在基隆台船維修廠實施歲修的新北艦，已增加「TAIWAN」字樣的塗裝；官員透露，各船隊將利用歲修進行塗裝改變。

有專家認為，海巡署此舉可能與中國大陸福建海事局在台灣海峽部署首艘5000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」、並宣稱將在台灣海峽執法有關，海巡署此舉確有助外國船艦識別，有利於反制中共「灰色地帶衝突」的操作。

民進黨立委趙天麟認為，海巡署艦艇增加TAIWAN標示，確實有助於海上辨識、避免與中國大陸混淆，近年來政府不管在外交或護照政策，「在ROC後加上TAIWAN，都已是常規」，海巡署作為「第二海軍」，比照外交部做法，屬於一貫政策。

但國民黨 立委陳以信表示，海巡署艦艇現有塗裝與中國海警船原本就不同，官方稱執法上會與中方艦船「混淆」，聞所未聞。他表示，海巡署將這個「TAIWAN」字樣置於ROC上方，「意義完全不同」，「希望此舉沒有意識形態的考量」。