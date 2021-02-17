陳時中鬆口：可推薦中國疫苗 藍委：給民眾多一個選擇

中國大陸製的疫苗陸續援助多國，指揮官陳時中16日首度鬆口表示，台灣有興趣者可以推薦。（美聯社）

疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買中國疫苗 」，昨天態度卻明顯大改變，他首度表示，「如果有人對中國疫苗很有興趣，也可以跟我們推薦。」針對近期發表的中國疫苗試驗結果，台灣 會密切留意。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，「科興」滅活疫苗是中國最早開始接種的疫苗之一，中國以此疫苗援助許多國家，目前接種情況良好，值得期待更大規模的數據發表。「指揮中心能夠認同科學文獻的發表，是很好的現象。」王任賢說，這代表政府並不完全以仇中的觀念去進行疫苗採購。

對於陳時中改口，國民黨立委賴士葆舉蔡英文總統對進口萊豬說是「要給民眾多一個選擇」為例，經過世界衛生組織(WHO)認證效果的疫苗，都應納入考量，「人命關天的事，最好不要有意識形態。」

國民黨立委陳玉珍也說，政府可列出各國藥廠疫苗，就其防護力比較，其次是考量哪些國家願意賣、台灣能買多少、有多少選擇，不是純粹因意識形態批評，「我們當然也不會去買假疫苗」，更何況蔡總統年前才喊話對岸促成有意義對話，值得大家討論。

民進黨立委林俊憲說，中國科興疫苗1月12日由巴西的合作機構公布第三階段臨床試驗結果顯示，疫苗有效率50.4%，僅低空飛過WHO的標準，且中國疫苗也傳出市面上有造假疫苗流竄，種種問題皆是造成台灣不考慮採購中國疫苗的科學原因，非政治因素考量。