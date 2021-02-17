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採購輝瑞疫苗喊卡有內幕 「有人不希望台灣太高興」

記者楊雅棠／台北17日電
台灣之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。(路透)
台灣之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。(路透)

中央流行疫情指揮中心過年前公布買到莫德納（Moderna）505萬劑，但原先外界猜測指揮中心一直不願透露的另外500萬劑疫苗為BNT／輝瑞疫苗，卻峰迴路轉變成莫德納；指揮官陳時中今於廣播節目中首度坦承，之前確實有談500萬劑輝瑞疫苗，但因外力介入，「新聞稿都已經準備好了」，最後卻生變。

陳時中表示，當時購買疫苗已經規畫「1500萬劑（AZ疫苗和COVAX平台）加500萬劑」，500萬劑還在最後簽約。當時就很擔憂外力介入、政治壓力，很怕生變。

他提到，當時是直接和BNT談，已經都到換約的程度，「當時有說記者會要講，新聞稿也都準備好了」，當因為還沒有簽約就有很多變數，所以一直沒有公布，沒想到「真的有變化」。

但究竟是什麼因素導致生變？陳時中表示，BNT當時僅說是「內部有意見」以及「國際疫苗分配」，這中間可能是商業關係或政治意涵，無法斷定，「但有人不希望台灣太高興」。

而這也讓陳時中後來面對疫苗問題待度轉趨保守。他說：「那時真的是心中擔憂，有苦難言，因此才說只要一有確定就會對外界說明清楚。」但他也強調，指揮中心沒有間諜。

至於中國疫苗，陳時中表示，除了不在台灣採購名單，也不在COVAX當中，主要是對方三期資料都是以新聞稿發布，發表和提出得科學數據相對少，無法了解技術性層面的資訊，而中國也沒有透過任何管道說要給我們疫苗。

但未來是否會排斥中國疫苗？陳時中說，相關布局已漸次完成，「買夠了就不會買」。

針對COVAX第一波釋出給台灣的20萬劑AZ疫苗何時會到？陳時中表示，已在等最後兩個程序，一個是WHO通過EUA（緊急使用授權），現已通過；另一個是台灣也要通過個別藥廠的審核，我已和南韓聯絡，對方也已送資料。

疫苗 陳時中 台灣

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