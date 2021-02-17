就業金卡到手！美籍百萬網紅莫彩曦 在台定居准了

美籍網紅莫彩曦（Hailey）順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍網紅莫彩曦（Hailey）2016年曾抵台，她與丈夫去年回到台灣 ，得知台灣移民署推動就業 金卡招攬外國專業人才留台，遂積極申請，近期順利申准，實現長住台灣願望。

來自美國 的莫彩曦擁有清新可人的形象，藉著分享在台灣及美國生活的點點滴滴，在YouTube頻道創下極高觀看次數，目前也已累積超過百萬的訂閱數，在台灣擁有高知名度。

莫彩曦雖身為美國人，但同時深愛台灣並致力向全球觀眾推廣台灣文化，如新冠肺炎肆虐期間，號召在台各國人士共同製作感謝台灣為主題的影片，對台灣積極對抗疫情的努力給予最高評價。

返回美國期間，莫彩曦也應台灣觀光局駐舊金山代表及美國當地知名電視台CBS Entertainment邀約宣傳台灣。她還特別為台灣民眾量身設計線上英文學習課程，為台灣的英語教育盡一份心力。莫彩曦因得知移民署推動就業金卡攬才，積極申請後，近期順利申准，將長住台灣。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，「就業金卡」為根據國家發展委員會2018年2月8日所頒布施行的「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）所推動的重點政策之一，即針對計畫或已經在台灣從事專業工作的外國特定專業人才，核發工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的個人工作許可，提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作的便利性措施。

特別是針對向莫彩曦這類自由文化藝術工作者，其並無特定雇主，而申請就業金卡只需本身具有符合規定的專業資格，即可自行透過線上申請，對欲赴台發展、深耕的外國專業人士，增加許多便利性。