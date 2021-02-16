WHO核准AZ疫苗 陳時中：已在填報相關資料

中央流行疫情指揮中心記者會，由左到右為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者邱宜君／攝影)

世界衛生組織（WHO）15日批准AZ／牛津疫苗 的緊急使用許可，COVAX也啟動首波配送。而台灣 自COVAX第一波名單中取得20多萬劑的AZ疫苗，對於新進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，有些需要填報的資料正在填報中。

WHO於15日發布聲明表示，已批准由南韓生技公司AstraZeneca-SKBio和印度血清研究所所生產的的AZ疫苗，由印度和南韓廠所生產的AZ疫苗，幾乎佔了Covax初步配送的3.372億劑疫苗的全部，這批疫苗預定在月底開始發送。

疫情監測組組長周志浩表示，目前COVAX還沒有給確切疫苗數目，但已經聯繫台灣要求完成某些文件就可以配送。

而韓國將自26日起開始施打新冠肺炎疫苗，但該國決定首批AZ疫苗接種對象暫先排除65歲以上高齡族群。對此，陳時中表示，各國不同策略，台灣因為還沒有馬上就要打，因此要打的時候會根據各國報告以及科學資料，由專家做出整體建議。

除了AZ疫苗，BNT／輝瑞疫苗也是COVAX首波配送的疫苗之一。而根據以色列近日的施打研究顯示，施打兩劑美國輝瑞和德國BioNTech公司研發的COVID-19疫苗後，有症狀感染率比未接種者下降94%。

陳時中表示，「還要看一陣子才能清楚曲線變化」。

他指出，以色列打疫苗的成果，看起來有其效果在，不過這個效果都沒辦法反應非常快。以色列列的嚴重度確實從是前二、三名退到第六名了，每百萬人新增案例來案，近14天新增7萬8000人左右，近七日則是新增3萬3765人，看起來有在下降，但一陣子才能清楚。