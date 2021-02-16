我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

WHO核准AZ疫苗 陳時中：已在填報相關資料

記者楊雅棠、黃惠群、邱宜君／台北16日電
中央流行疫情指揮中心記者會，由左到右為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者邱宜君／攝影)
中央流行疫情指揮中心記者會，由左到右為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者邱宜君／攝影)

世界衛生組織（WHO）15日批准AZ／牛津疫苗的緊急使用許可，COVAX也啟動首波配送。而台灣自COVAX第一波名單中取得20多萬劑的AZ疫苗，對於新進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有些需要填報的資料正在填報中。

WHO於15日發布聲明表示，已批准由南韓生技公司AstraZeneca-SKBio和印度血清研究所所生產的的AZ疫苗，由印度和南韓廠所生產的AZ疫苗，幾乎佔了Covax初步配送的3.372億劑疫苗的全部，這批疫苗預定在月底開始發送。

疫情監測組組長周志浩表示，目前COVAX還沒有給確切疫苗數目，但已經聯繫台灣要求完成某些文件就可以配送。

而韓國將自26日起開始施打新冠肺炎疫苗，但該國決定首批AZ疫苗接種對象暫先排除65歲以上高齡族群。對此，陳時中表示，各國不同策略，台灣因為還沒有馬上就要打，因此要打的時候會根據各國報告以及科學資料，由專家做出整體建議。

除了AZ疫苗，BNT／輝瑞疫苗也是COVAX首波配送的疫苗之一。而根據以色列近日的施打研究顯示，施打兩劑美國輝瑞和德國BioNTech公司研發的COVID-19疫苗後，有症狀感染率比未接種者下降94%。

陳時中表示，「還要看一陣子才能清楚曲線變化」。

他指出，以色列打疫苗的成果，看起來有其效果在，不過這個效果都沒辦法反應非常快。以色列列的嚴重度確實從是前二、三名退到第六名了，每百萬人新增案例來案，近14天新增7萬8000人左右，近七日則是新增3萬3765人，看起來有在下降，但一陣子才能清楚。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

朱立倫麻將照喻「只欠東風」？侯友宜：沒看過不評論

下一則

疫情催出新商機 台灣境內旅遊攻頂級客

延伸閱讀

蘇貞昌仍稱武漢肺炎 趙少康批「惡意捅」 兩岸怎對話？

蘇貞昌仍稱武漢肺炎 趙少康批「惡意捅」 兩岸怎對話？
「該我扛的不會迴避」 蔣萬安鬆口選北市長 陳時中祝福

「該我扛的不會迴避」 蔣萬安鬆口選北市長 陳時中祝福
「技術性資料不完備」 陳時中：陸疫苗未列候選

「技術性資料不完備」 陳時中：陸疫苗未列候選
台輸出越南個案曾在機場飲食 陳時中：在台接觸者陰性

台輸出越南個案曾在機場飲食 陳時中：在台接觸者陰性

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36
民俗老師譚秀珠提出，年初一應該遠離十大禁忌，多沾沾喜氣。 記者李樹人／攝影

年初一的十大禁忌 你最常犯哪一項？

2021-02-11 07:53
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

2021-02-11 01:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！