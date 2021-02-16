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疫情催出新商機 台灣境內旅遊攻頂級客

記者江良誠、趙容萱、余采瀅、賴香珊／連線報導
南投縣埔里鎮度假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。(記者賴香珊／攝影)
南投縣埔里鎮度假村民宿「The Bal'e Villas牛眠埔里」的無邊際懸空泳池是打卡熱點。(記者賴香珊／攝影)

新冠肺炎疫情讓春節假期出國無望，卻讓台灣境內高端旅遊市場崛起，以往春節選擇出國度假的頂級消費客群被迫改為境內旅遊，旅宿等業者也瞄準這群花錢不手軟的顧客，量身訂做特色遊程，享受旅遊的興致，也重新發現台灣各角落的美好。

「幾天幾萬都沒關係，舒適盡興才是重點。」台中市蕭姓貴婦表示，過去春節都是找35好友出國度假，住五星級飯店，搭配當地導遊行程，但今年因疫情攪局，改成國內旅遊，最近就開始到處玩，價格其次，舒適、特殊、典雅、有趣就好。

蕭小姐日前和兩名好友參加旅行團入住烏來度假酒店，2天1夜成行，每人要價2萬8000元(台幣，下同)，各附1名導遊和司機隨行。除住宿泡湯、頂級無菜單料理，還隨團跟銅鑼大師吳宗霖體驗製作定音鑼，也走進森林遊樂區運用現成素材療癒心靈。

台中市建築師戴育澤每年招待員工出國旅遊，今年因疫情取消日本建築之旅，年前去了一趟日月潭三天兩夜之旅，他說，每人費用2萬多元，直接在涵碧樓設晚宴，帶大家看花火節煙火，還邀請專業瑜伽老師來上5堂瑜伽課，放鬆大家身心。

而以「董事長遊台灣」聞名的戴勝通，也規畫奢華旅遊團，帶遊客入住清境老英格蘭，在台體驗歐洲夢幻莊園，及獨創「奧萬大燭光晚餐」，更去曲冰天主堂聆聽世界僅存的布農族八部合音，由退役空姐、空少隨行導覽，還派黑頭車到府接送。

「付錢當農友，上山尋獵徑。」台中旅行社看準親子客群願意花錢帶孩子體驗，春節期間推出梨山農居體驗，本質旅行總經理李俊頡說，他為客戶規畫認養果樹的體驗遊程，除了跟著果農一起幫水果套袋、修剪雜枝，感受當一日農夫的樂趣，還可以在農莊主人的家裡吃晚餐，就像「來去鄉下住一晚」。

想體驗部落生活的人，則由當地原住民帶路走訪獵人步道，這條獵人打獵的遺跡之所以迷人，是在獵徑途中可以探訪山豬覓食挖土的蹤跡，看見穿山甲怎麼築窩，兩天一夜每人收費從7500元至1萬5000元，三天兩夜則要價1萬2000元至1萬8000元，春節檔期已全額滿。

南投縣The Bal'e Villas牛眠埔里則主打「宅」旅遊，每個房型空間獨立，超大浴室和泡湯池，擁遼闊山景視野，還有無邊際懸空泳池、空中發呆亭等設施，春節檔期房價1萬5000至3萬多元不等，照樣滿房，其中4天是被美國運通黑卡客戶包場。

創辦人吳維勝不諱言，經觀察入住房客多是「三師」醫師、律師、會計師及企業家等金字塔頂端客，他表示，工作繁忙的他們通常透過出國放鬆，阻隔業務干擾，只為全然放空，什麼事也不做，宅在Villa哪都不去，陪家人就是最單純的幸福。

但蕭姓貴婦認為，國內旅遊住頂級飯店還是挺貴的，即便受到疫情影響，住房費用有降，但比起國外同等級的飯店均價約在5000元之譜，國旅真的還是貴；而以她過去常到日本旅遊，5天4夜機票加飯店、餐飲與導遊，費用平均約5萬元，高檔國旅若要撐得起這個價格，遊程不僅要有特色，還要求新求變才行。

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