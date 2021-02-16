送走多災庚子年 宮廟點燈人潮逆勢增

春節前後是各大宮廟點燈高峰，今年受新冠疫情 和壞事連連影響，南部各大宮廟點燈人數不減反增，為了求心安或因疫情失業找工作，不少人還提早搶先點燈，點燈價格多數都未調漲，也有宮廟逐漸汰換成LED燈，兼顧節能減碳 。

雲林北港朝天宮從今年元旦起開始受理民眾點光明燈，推出太歲燈、光明燈、媽祖燈、祈福燈等，點燈功德金從500到2000元(台幣，以下同)不等，受理首日就有數千人報名。廟方說，壞事連連、名人殞落的庚子年已結束，大家對新到來的辛丑年，不論健康或事業有更多的期待，所以點燈更踴躍。

有「台灣 王爺總爺」之稱的台南北門南鯤鯓代天府，共有光明燈等2萬多盞，坎運、太歲每人每年500元，其餘燈種均1000元，價格不漲，還送太歲福袋保平安。

台南學甲慈濟宮目前有近9000盞光明燈，點燈已逾八成。今年全面更新LED燈及LCD面板，除具有電腦尋燈功能，可顯示姓名及生辰八字，還具防焰、離火自滅、省電、安全性優點，預計農曆春節後上路。

台南「天壇」是台灣首廟，俗稱天公廟，每年點燈人潮絡繹，最近大學學測及國考陸續登場，不少家長替考生點光明琉璃燈，祈求智慧能通、金榜題名，為數最多，部分民眾是工作受疫情影響，希望求職順利。