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過年全台瘋刮刮樂！夫妻一天中獎兩次 抱走110萬

台灣新聞組╱台北16日電
新北市蘆洲區一名婦人除夕當天拜完財神廟後，到住家附近的彩券行購買刮刮樂，幸運刮中百萬大獎。(圖：天天中大獎企業社提供)
新北市蘆洲區一名婦人除夕當天拜完財神廟後，到住家附近的彩券行購買刮刮樂，幸運刮中百萬大獎。(圖：天天中大獎企業社提供)

大樂透昨獎落宜蘭，一人獨得，連續六天開出頭獎、刷新歷史紀錄；但頭獎5.1億元(台幣，以下同)威力彩摃龜，另大樂透春節大紅包昨晚也開出28組。

此外，過年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計截至13日止，三個頭獎2000萬台幣還未開出；二獎200萬元加BMW休旅車已開出兩組、剩下五組；三獎100萬元已開出135個，剩下385個機會。

刮刮樂持續有好消息傳出。台南有一對年約五、六十歲夫妻財運旺到擋不住，南市東區的「億昇彩券行」店員描述，這對夫妻晚上到彩券行，隨機挑選三張面額300元的刮刮樂跟一張「2000萬超級紅包」，沒多久後他們低調回到彩券行，以為自己中了10萬元，店員一看發現這張刮刮樂是中了100萬元，夫妻倆高興的叫出來，當下很高興再買兩張「2000萬超級紅包」回家刮，不久後他們又回到投注站，其中一張竟又中了10萬，光一天就中了110萬元。

除了「2000萬超級紅包」，面額1000元的「1000萬行大運」也是彩券行內的刮刮樂人氣王，頭獎有五個1000萬元，三獎首度贈送Gogoro電動機車，受到許多彩迷關注。台彩昨透露，新北市有一位孝順的女婿，小年夜代替岳父買了一本「1000萬行大運」，幸運刮中100萬元獎金，全家人都非常高興，打算利用這筆獎金帶全家人去旅遊。

另外，新北市蘆洲區一名婦人除夕當天拜完財神廟後，來到住家附近的彩券行買刮刮樂，剛好櫃檯內的「1000萬行大運」刮刮樂只剩最後一張，且編碼就是自己生日，決定花1000元台幣試試手氣，沒想到就幸運刮中百萬大獎，當場開心到哭出來，直呼「今年真的可以過個好年了！」

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