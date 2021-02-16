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不爽被強制送檢疫所 台商掀「屎尿之亂」

記者陳婕翎／台北16日電
台灣防疫成功，被指揮中心指揮官陳時中認為功不可沒的集中檢疫所，近日卻歷經一場「屎尿之亂」。集中檢疫所示意圖，此圖非當事集中檢疫所。（圖：王必勝提供）
台灣防疫成功，被指揮中心指揮官陳時中認為功不可沒的集中檢疫所，近日卻歷經一場「屎尿之亂」。集中檢疫所示意圖，此圖非當事集中檢疫所。（圖：王必勝提供）

台灣防疫成功，被指揮中心指揮官陳時中認為功不可沒的集中檢疫所，近日卻歷經一場「屎尿之亂」，一名60多歲從大陸返台的台商，居家檢疫期間兩次違規外出，被強制送集中檢疫，卻大鬧檢疫所在房間內和公共區域隨地亂大便、尿尿，害工作人員三天才把房間清乾淨。

據指揮中心規定，入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具，但該名台商在居家檢疫期間，兩度以看病為由，在未通知衛生單位的情況下，違規外出，台南市衛生局開罰並強制抓進台中集中檢疫。

不料即使被抓進集中檢疫所，這名台商繼續我行我素違規走出房間，害工作人員要為了他全副武裝勸其回房內，台商甚至變本加厲胡亂咆哮、在自己房內及公共區域隨地大小便。指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，已對該台商進行精神鑑定，但未達強制就醫等級，只能勸導。

事實上，該台商不是第一個在檢疫所大鬧的人，王必勝指出，過去確實也發生類似情況，但一半被警告要開罰，九成集中檢疫者就會乖乖配合，該台商仍是特例中的特例；指揮中指揮官陳時中昨也提醒，集中檢疫所是重要防線，「沒有這條非常好的防線，台灣防疫威脅會很大。」

陳時中強調，集中檢疫所過去一年多共住過25000名入境者，其中331人確診，全台大約三分之一確診者都是在集中檢疫所發現，辛勞難以描述，把檢疫所房間裡面弄得天翻地覆，對於集中檢疫的安全後勤人員健康都造成很大的威脅，籲民眾多多配合。

陳時中 台灣 防疫

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