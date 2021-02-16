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預估最快19日恢復正常營運 桃醫群聚檢討：分艙、分流、匡列太慢

記者陳婕翎、鄭國樑／台北16日電
衛福部桃園醫院最快19日恢復營運。（中央社）
衛福部桃園醫院最快19日恢復營運。（中央社）

衛福部立桃園醫院（桃醫）新冠肺炎群聚事件已滿34天，至今累積21人確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨反省，此事件分艙分流及匡列速度確實不理想，目前正在著手檢討，希望制定更完善的執行準則，「桃醫目前看上去沒什麼問題」，陳預估該院最快可能在本月19日恢復正常營運。

目前桃醫「清零計畫」中的血清檢驗即將告一段落，全院3423人中，3421人為陰性，兩人等待檢驗結果，其中包含上一波第一階段血清抗體有一人檢驗中，已於昨日上午完成二次採檢，預計結果最快今明兩天出爐。

陳時中談到桃醫院內感染被檢討的原因，他坦言，醫院新冠肺炎患者專責病房醫護人員是否分艙分流確實有困難，正在檢討中。另發現即使醫院落實實名制，但此次大規模隔離，整理資料者被隔離，各病室病房資料格式不同，旁人熟悉度差，導致匡列慢，他坦言是過去沒有設想到的問題。

指揮中心發言人莊人祥也透露桃醫恢復正常營運兩大重點，分別為感控作為及人員管理，由於此事件指標個案醫師曾到其他病房支援，首先檢討專責病房的獨立運作及分艙分流，需繳交實際計畫及說明。

針對人員管理，莊人祥說明，過去桃醫陪病、探病者到院實名制登記都採紙本登記，不便於緊急情況的資料彙整，經專家會議建議，院內員工及院外人員體溫監控及實名制應朝資訊化、電子化。

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