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古石鎮煞？ 監察院中庭「石陣」藏玄機

記者蔡晉宇╱台北15日電
監察院中庭石塊擺設，傳出與風水有關。（記者蔡晉宇╱攝影）
監察院中庭石塊擺設，傳出與風水有關。（記者蔡晉宇╱攝影）

監察院作為百年建築，各種風水之說從來沒少過，包括大門前小圓環擺了八盆植栽，都曾被認為是擺設「八卦陣」，有風水考量；不只大門前，監院中庭綠地四個橫擺成四方形狀的長條石塊，也傳出擺設上大有玄機。

監察院大門進入後，經典的Ｍ型樓梯主建築後方有片綠地中庭，石塊就擺放在近中央處。監察院資深職員透露，監院所在位置近清末建立的台北城東北角，城牆拆除時，部分石材也被保存在監察院內作為裝飾擺設；這四個石塊正是其中一部分，並非原監院歷史建築的一部分，歷史可謂更悠久。

關於石塊擺設的由來有兩種說法，一說是王建煊擔任監察院長時期，有一陣子監院爭議新聞屢上媒體版面，2013年監院二度彈劾基隆市長張通榮未過，不僅輿論譁然，連王建煊都直言，這樣的監察院乾脆關門算了；當時監院內即有人主張，古石塊適合運用於鎮煞，可透過特殊擺位來替監院改運，但由於王建煊篤信基督教，該方案擺設不久後即告吹。

另一說指出，在第五屆監委時期，由於監院一位高層幕僚篤信風水學說，因此在近年重啟了古石塊擺設，四四方方的擺設方式象徵監院處事公正，連接處留有空間表示有原則之餘也能有海納各界意見空間，經高人指點後擺設在中庭近中央處，旨在監院核心發揮安定鎮煞作用。

值得一提的是，去年底監院舉辦「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動，蔡英文總統、監察院長陳菊皆出席，地點正是在監院中庭，為了場地布置需要，這四個石塊曾被短暫移開過；根據經常在此散步的監院人士表示，重新擺回後的石頭方位，「看起來怪怪的，似乎不是原來的擺設方式」。

一位連任監委表示，是非之地，風水傳說就多，像監院大門前小圓環，放八盆植栽被說是擺八卦陣，去年人事審查時，短暫將植栽移除，又被解讀是要讓黑色鏡面磨石重見天日，藉由重現光明的力量「去困成圓」，讓立院人事審查順利過關，放或不放，相關傳言都不會少。事實上，移除盆栽，只因新一屆監委就職要在門口拍大合照，大型盆栽會擋住鏡頭，如此而已。

該監委說，風水趣談可當作茶餘飯後話題，重要的還是監院本於憲法獨立行使監察權，才是外界評價監察院的主要指標。

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