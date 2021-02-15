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孝順女婿幫岳父買刮刮樂 幸運刮出百萬獎金尖叫連連

記者戴瑞瑤／台北15日電
民眾購買刮刮樂試試手氣，博個一夕翻身的機會。(記者林伯東／攝影)
民眾購買刮刮樂試試手氣，博個一夕翻身的機會。(記者林伯東／攝影)

過年期間除了面額2000元(台幣，下同)的刮刮樂受歡迎，面額1000元的「1000萬行大運」也是彩券行內的人氣王，頭獎有5個1000萬元，三獎首度贈送Gogoro，受到許多彩迷關注。台彩今透露，新北市有一位孝順的女婿，小年夜代替岳父買了一本「1000萬行大運」，幸運刮中100萬元獎金。

台彩今年推出的牛年刮刮樂，其中面額1000元的「1000萬行大運」，有5個頭獎1000萬元，150個二獎100萬元，頭獎和二獎的個數為歷年面額1000元刮刮樂之冠，且今年首度推出20個三獎「20萬元加Gogoro電動機車」，刮出機車符號就可以獲得20萬元及市價7萬5980元的Gogoro 3 plus。

而位於新北市新店區中興路三段上的「生財彩券行」近期傳出刮出大獎好消息，據彩券行張小姐表示，當時中獎人拿著一張「1000萬行大運」刮刮樂，一進門就興奮的說中了100萬，要讓投注站拍照留念。因為這位先生是投注站的熟客，所以一開始以為他是在開玩笑，一看清楚才知道是真的，讓張小姐跟現場的客人尖叫連連，興奮不已，也謝謝中獎人分享他們的中獎喜悅。

張小姐透露，這位中獎人的岳父多年來都會在過年圍爐團圓時買整本的刮刮樂，來給家人同樂拚大獎也做公益。中獎人在小年夜來店裡代岳父買了一本「1000萬行大運」，沒想到幸運刮中百萬獎金，讓全家人都非常高興，打算利用這筆獎金帶全家人去旅遊。

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