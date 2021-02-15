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台灣輸出越南確診個案 陳時中提3種「可能」

記者黃惠群／台北15日電
疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

衛福部部立桃園醫院新冠肺炎群聚事件已超過一個月，過年之餘，國際秋冬疫情依然嚴峻，繼前天新冠肺炎無新增本土及境外移入確定病例，指揮中心指揮官陳時中宣布，昨天境外移入、本土個案確診數均「加零」。

至於越南通報新增的新冠肺炎本土病例，有四例境外移入病例，其中一人來自台灣；陳時中說，「偽陽性」是一個可能，也可能是到當地後才感染，也不能排除台灣有無症狀感染者，目前已當作確診者做疫調，「一發現也做很好的圍堵和隔離，不讓任何火花變成大火」。

發言人莊人祥表示，個案於1月28日搭乘中華航空從台灣入境越南，於前天確診，已向越南詢問，但越南也在農曆過年放假，因為該輸出個案有明白的年齡、性別，已請移民署系統鎖定一位。

針對第二階段桃醫專案清零計畫，陳時中表示，應採1759人，已採1758人、均陰性，另一位待採檢，預計2月16日採檢。另上一波第一階段血清抗體有一人檢驗中，預計2月15日進行二次採檢。

陳時中表示，桃醫群聚事件隔離14天總計4346人，社區接觸者845人，回溯1月16日起住院、陪病者3501人，他指出，目標採檢3423人，3414都陰性，九位警政找到原本不願意採檢者，經溝通都已願意採檢；剩餘78人因離境或死亡無法採檢。

陳時中提醒說，急診類流感就診人次以往高峰約到9000人，因大家戴口罩，今年也維持在低點，大約只有最高2000人，「但這兩天仍是高峰」，請大家戴好口罩。

陳時中 越南 台灣

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