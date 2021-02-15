台輸出越南個案曾在機場飲食 陳時中：在台接觸者陰性

越南通報新增的新冠肺炎四例境外移入病例，其中一人來自台灣，指揮中心指揮官陳時中15日表示，其在台親密接觸者抗體及核酸檢驗都是陰性，在台染疫風險低。(記者陳婕翎／攝影)

越南 通報新增的新冠肺炎四例境外移入病例，其中一人來自台灣 ，指揮中心指揮官陳時中 昨認為，「偽陽性」是一個可能，也可能是到當地後才感染，也不排除台灣有無症狀感染者，已作確診者做疫調，陳時中今表示，其在台親密接觸者抗體及核酸檢驗都是陰性，在台染疫風險低。

陳時中表示，目前尚未正式聯繫到越南官方，但據調查，已知該個案今年1月26日在台灣檢驗為陰性，1月28日入境越南在機場採檢也是陰性，2月11日檢疫期滿採檢才呈現陽性，2月13日二採仍是陽性，此案將在越南當地接受治療。

陳時中說，此案在台期間皆是一個人居住，沒有外出上班，也沒有團體活動，目前已匡列其親密接觸者，且都已經檢驗，血清及病毒核酸檢驗結果都是陰性。因親密接觸者採檢都是陰性，研判在台感染機會非常低，但不能排除在台灣感染微小可能性，坦言可能有未找到的感染源。

但陳時中強調，由於此案在台灣的採檢及入境越南的機場採檢都是陰性，研判即使在台期間已染疫，但傳染風險低，對台灣社區影響低，且具個案自述，其在飛機上都有遵守防疫規定，全程配戴口罩，沒有飲食、喝水，也沒有上廁所。

但個案坦言，在越南機場有拿下口罩吃東西，自認可能是在當時遭感染。但陳時中認為，越南新冠肺炎個案少，在機場短暫摘下口罩，染疫風險也不大，其進行居家檢疫的當地防疫旅館目前只有此案確診，但考量當地旅館規範沒有很嚴格，可能混居，感染地點仍待釐清。